Ameriška igralka Jessica Biel naj bi Justinu Timberlaku postavila ultimat, poročajo tuji mediji. Kot navajajo, ima igralka moževega vedenja v zadnjih letih, ki je povezano s pretiranim uživanjem alkohola, dovolj, zato naj bi mu dejala, naj se zresni ali pa ga bo zapustila.

Novica o ultimatu se je v javnosti razširila po nedavnem dogodku, povezanem z golfom, v Las Vegasu, ko je več prič potrdilo, da je bil Timberlake že v zgodnjih jutranjih urah vidno pijan, poroča portal Page Six.

Skoraj nikoli naj ga ne bi bilo doma

"Če bo Timberlake znova zamočil, bo Biel prekipelo," je za britanski tabloid Daily Mail povedal vir blizu para in dodal: "Tega ne more več prenašati." Ob tem je zatrdil, da kljub temu da je lani julija zaključil svetovno turnejo, pevca skoraj nikoli ni doma. "Jessica je ves čas z otrokoma in dovolj ima tega, da se v javnosti sramoti," je še dodal.

Drugi vir pa je za portal Page Six povedal, da čeprav njun zakon ni popoln, "skušata težave rešiti". Ob tem je pojasnil, da je bilo zadnje obdobje zanju zelo težko: "Justin je bil ves čas v središču pozornosti in s tem se ni lahko spopasti. Na trenutke je imela zagotovo vsega dovolj, dogajalo se je ogromno stvari. Tako kot vsak par imata vzpone in padce, nedavna pozornost in njegov urnik pa sta zadeve še otežila. Ampak ni tako hudo, da bi prišlo do točke preloma."

Aretacija zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Omenjeni ultimat naj bi se po poročanju medijev nanašal tudi na Timberlakovo aretacijo zaradi vožnje pod vplivom alkohola junija 2024. Policija ga je aretirala v kraju Sag Harbor na newyorškem Long Islandu, v času aretacije pa je bil na turneji s svojim albumom Everything I Thought It Was. Pevec je krivdo priznal in bil obsojen na družbeno koristno delo.

Pred kratkim je v javnosti zaokrožil tudi policijski posnetek aretacije, zaradi česa naj bi bila Biel precej razburjena, saj sta z možem skušala celotno zadevo pustiti za seboj, a so dogodek obudili.

Justin Timberlake in Jessica Biel sta poročena od leta 2012, skupaj pa imata dva sinova – Silasa in Phineasa.

