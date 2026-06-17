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Avtor:
N. V.

Sreda,
17. 6. 2026,
8.16

Osveženo pred

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Natisni članek
Jeremy Clarkson rak

Sreda, 17. 6. 2026, 8.16

1 ura, 5 minut

Jeremyju Clarksonu so odkrili raka

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jeremy Clarkson | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slavni britanski TV-voditelj je v svoji novi oddaji razkril diagnozo raka na prostati.

TV-voditelj Jeremy Clarkson, ki je zaslovel v avtomobilistični oddaji Top Gear, se je v svojem novem projektu, dokumentarcu Clarkson's Farm, posvetil popolnoma drugi temi – vodenju kmetije. V najnovejši epizodi, predvajani ta teden, pa je gledalce presenetil z razkritjem, da so mu zdravniki odkrili raka.

"Prejšnji teden me ni bilo, imel sem biopsijo in gre za raka, agresivnega, a v zgodnjem stadiju," je 66-leti Clarkson v oddaji zaupal kolegoma Kalebu Cooperju in Charlieju Irelandu, ki sta del zasedbe dokumentarca. Clarkson je še povedal, da so mu v okviru zdravljenja odstranili del prostate, in dodal: "Obljubim, da bom v redu."

Ni povsem jasno, kdaj je bilo to razkritje posneto, so pa dokumentarec snemali v letih 2024 in 2025, so navedli na BBC.

Clarkson je sicer o svojem zdravju odkrito govoril že v šovu Grand Tour, v katerem je razkril, da je bil oktobra 2024 operiran na srcu in da so mu vgradili žilno opornico.

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