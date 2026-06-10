Jennifer Lopez razburila: čeprav je bogatašinja, sta njena otroka dobila več štipendij

Jennifer Lopez je postala tarča hudih kritik, potem ko je razkrila, da sta njena otroka dobila štipendije na petih univerzah, čeprav je njeno premoženje ocenjeno na skoraj 370 milijonov evrov.

Hollywoodska zvezdnica Jennifer Lopez je sprožila burne odzive po razkritju, da sta njena 18-letna dvojčka Max in Emme uspešno sprejeta na vseh pet univerz, na katere sta se prijavila, poleg tega pa so jima na vseh univerzah ponudili tudi štipendije.

Kljub njenemu ponosu pa je del javnosti ostro kritiziral dejstvo, da sta otroka slavne zvezdnice prejela štipendije, čeprav izhajata iz izjemno premožne družine.

Del javnosti je novico sprejel z neodobravanjem, saj menijo, da so štipendije namenjene predvsem študentom iz finančno šibkejših okolij in da bi jih morali v omejenem obsegu raje prejeti tisti, ki jih res potrebujejo. Številni so ob tem izpostavili, da imajo otroci premožnih in slavnih staršev pogosto že zagotovljeno finančno podporo, zato bi lahko sredstva razporedili pravičneje.

Po drugi strani pa nekateri poudarjajo, da štipendije niso nujno vezane le na socialni status, temveč pogosto temeljijo na akademskih dosežkih in talentu, hkrati pa izpostavljajo tudi vprašanje omejenih sredstev in pomanjkanja transparentnosti v sistemu.

Dvojčka sta letos praznovala 18. rojstni dan. Foto: Profimedia

Ponosna mati poudarja trud in izzive pri učenju

Ob ponosnem razkritju novice je Lopezova med drugim tudi poudarila, da sta otroka v šolanje vložila veliko truda, še posebej zaradi učnih izzivov, saj se soočata z ADHD in sta se morala učiti na drugačen način. Kljub temu sta vztrajala in dosegla svoje cilje – pevka dodaja, da je zaradi tega nanju zelo ponosna.

Pevka in igralka je ponosno delila tudi novico o ponujenih štipendijah, čeprav ni razkrila, ali jo bosta dvojčka sprejela. Njeno premoženje je ocenjeno na med 340 in 368 milijoni evrov, sama pa velja za eno najuspešnejših in najbolj prepoznavnih zvezdnic zabavne industrije na svetu.