N. V.

5. 5. 2026,
Koru Jeff Bezos

Jeff Bezos se želi znebiti svoje megajahte

Koru, Jeff Bezos | Foto Guliverimage

Eden najbogatejših Zemljanov se je odločil prodati svojo plavajočo palačo, megajahto Koru, katere vrednost ocenjujejo na pol milijarde dolarjev.

Ameriški multimilijarder Jeff Bezos potihoma prodaja svojo megajahto Koru, poroča Page Six. Gigantskemu plovilu, vrednemu 500 milijonov dolarjev (428 milijonov evrov), pripada še "podporna" ladja Abeona, vredna 75 milijonov dolarjev (64 milijonov evrov), stroški delovanja obeh plovil pa znašajo 30 milijonov dolarjev (26 milijonov evrov) na leto, navaja Page Six.

Megajahta Koru in podporna ladja Abeona leta 2023 pred obalo južne Francije | Foto: Guliverimage

Eden bolj vpadljivih detajlov razkošnega plovila je lesena skulptura morske deklice na premcu, ki je nezamenljivo podobna Bezosovi ženi Lauren Sanchez.

Prav prepoznavnost megajahte naj bi bila glavni razlog, da se je multimilijarder hoče znebiti, težave pa mu povzroča tudi njena velikost. Lani mu zaradi predimenzioniranosti niso dovolili sidranja v Monaku med tamkajšnjo dirko formule 1, prav tako lani poleti z megajahto ni smel vpluti v beneško laguno, ko sta se z Lauren Sanchez tam poročila.

