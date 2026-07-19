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Avtor:
K. M.

Nedelja,
19. 7. 2026,
14.53

Osveženo pred

56 minut

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Natisni članek
Sanjski moški Hrvaška šov ljubezen ljubezen

Nedelja, 19. 7. 2026, 14.53

56 minut

Anastazija in Petar ponovno skupaj?

Avtor:
K. M.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Anastasia Kaleb, Petar Rašić | Sta Anastazija in Petar ponovno skupaj? | Foto Instagram

Sta Anastazija in Petar ponovno skupaj?

Foto: Instagram

Anastazija Kaleb in Petar Rašić, tekmovalca šova Sanjski moški Hrvašk, sta na Instagram vrnila svoje skupne fotografije.

Potem ko je Anastasia Kaleb izbrisala svoj Instagram profil, Petar Rašić pa je s svojega profila odstranil vse njune skupne fotografije, so govorice o njunem razhodu postale vse glasnejše. Da sta se razšla je minuli teden potrdila tudi Kalebova. Poudarila je, da iz spoštovanja do njune zveze ne bo razkrila podrobnosti razhoda.

"Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrila podrobnosti najinega razhoda. Lahko rečem le, da je bila odločitev moja, potem ko je bil po mojem mnenju poškodovan temelj vsakega odnosa. Petru želim vse najboljše," je takrat povedala za Net.hr.

Sta se pobotala? 

Kot poročajo hrvaški mediji in kot so opazili njuni sledilci, pa sta 23-letnica in 30-letnik danes vrnila skupne fotografije na svoja družbena omrežja.

Nekdanja tekmovalca oddaje Sanjski moški Hrvaške sta tako znova sprožila številna ugibanja o njuni zvezi. Mnogi namreč vrnitev fotografij interpretirajo kot možen znak, da se je med njima nekaj spremenilo, da sta morda znova skupaj. 

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