N. V.

6. 5. 2026,
12.20

Je Kim Kardashian obupala nad odvetniško kariero?

Kim Kardashian | Kim Kardashian na letošnji prireditvi Met Gala | Foto Reuters

Foto: Reuters

Resničnostna zvezdnica in podjetnica letos ne bo opravljala pravosodnega izpita, kar je bistven korak pri uresničitvi njenih sanj, da bi postala odvetnica.

Potem ko ji lansko jesen ni uspelo narediti pravosodnega izpita, si je Kim Kardashian vzela premor in letos ne bo več poskušala, poroča spletni tabloid TMZ. Tako je vsaj začasno odložila svoje sanje, da bi šla po stopinjah svojega očeta Roberta Kardashiana in postala odvetnica.

Prava sicer ni študirala, a je po kalifornijskih zakonih mogoče postati pravnik tudi brez končane pravne fakultete, če šest let študiraš pod mentorstvom odvetnika ali sodnika. Po tem pa je treba v vsakem primeru opraviti še zahtevni pravosodni izpit, na katerem je Kim Kardashian lani padla. Ponovno ne namerava poskušati vsaj do prihodnjega leta, poroča TMZ.

Ni še odvetnica, jo je pa igrala

Svoje sanje o odvetništvu je vsaj delno uresničila lani, ko je v seriji All's Fair dobila vlogo uspešne in brezkompromisne odvetnice Allure Grant.

"Nisem še odvetnica, le na televiziji jo igram," je takrat izjavila. Dodala je, da je še vedno popolnoma predana cilju, da opravi pravosodni izpit: "Ne bo bližnjic in ne bom odnehala, ampak bom s še več odločnosti študirala."

