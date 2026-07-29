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Avtor:
N. V.

Sreda,
29. 7. 2026,
10.14

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Jared Leto spolne zlorabe dokumentarni film

Sreda, 29. 7. 2026, 10.14

54 minut

Jared Leto obtožen, da je spolno zlorabil štiri najstnice

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jared Leto | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Štiri ženske so oskarjevca in glasbenika Jareda Leta obtožile, da jih je spolno zlorabil, ko so bile še najstnice.

Jared Leto, igralec in frontman zasedbe Thirty Seconds to Mars, se je v novem BBC-jevem dokumentarcu znašel pod plazom obtožb o spolnih napadih na najstnice in mlade ženske. Skupno je v dokumentarcu Jared Leto: Hollywood's Dark Secret spregovorilo deset žensk, štiri med njimi so bile v času, ko jih je spolno nadlegoval ali celo zlorabil, najstnice, dve od njih mladoletni.

Ena od njih je povedala, da je igralcu, ki je imel takrat 41 let, dejala, da ima 17 let, on pa ji je odvrnil: "Leta so le številka, sicer pa smo v Evropi."

Vse ženske, ki so nastopile v dokumentarcu, so Leta spoznale v obdobju med letoma 2002 in 2016, ko je bil v tridesetih oziroma štiridesetih letih. BBC je igralca, ki ima zdaj 54 let, večkrat pozval, da se odzove na obtožbe, vendar se je zavil v molk.

Jared Leto | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Novinarji še navajajo, da so del pričevanj podkrepili pogovori s prijatelji in sorodniki teh žensk, na vpogled so dobili tudi fotografije, sporočila in druge dokaze, ki njihove zgodbe potrjujejo.

Z ustvarjalci dokumentarca sta spregovorila tudi moška, ki sta dolga leta sodelovala z Letovo skupino Thirty Seconds to Mars. Povedala sta, da je bilo igralčevemu osebju pogosto neprijetno, kako je komuniciral z mladimi dekleti, jih vabil v zaodrje in svojo garderobo ali v svoj studio: "Vsem se je starostna razlika zdela prevelika."

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