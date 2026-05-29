Priljubljeni TV-kuhar, ki je ta teden dopolnil 51 let, je razkril, kako mu je uspelo v kratkem času izgubiti precej odvečnih kilogramov.

Čeprav v medijih pogosto pridiga o pomenu zdrave prehrane, je britanski TV-kuhar Jamie Oliver čez leta pridobil kar nekaj odvečnih kilogramov in v nekem trenutku ugotovil, da mora spremeniti svoj življenjski slog. Ta teden je razkril, kako mu je uspelo v relativno kratkem času shujšati za kar 12 kilogramov.

"Ugotovil sem, da nisem dovolj skrbel zase," je priznal in pojasnil, da so njegovo odločitev za spremembo prehrane in življenjskega sloga spodbudile tudi zdravstvene težave. Zaradi kar trojne hernije diska se že štiri leta bori z bolečinami v hrbtu, pri čemer mu odvečni kilogrami zagotovo niso pomagali.

Kaj je torej spremenil, da so se kilogrami začeli topiti? "Zmanjšal sem količino zaužitega mesa in začel jesti več zelenjave, ob tem pa več spal in se več gibal," je pojasnil in dodal, da je zelo hitro opazil razliko v počutju. Ob tem je poudaril, da nikoli ni stradal: "Precej hitro sem izgubil 12 kilogramov in to ne zato, ker ne bi jedel. Pravzaprav sem jedel več kot prej."

Ob spremembi osnovnih živil v prehrani je prilagodil tudi druge prehranjevalne navade, za prigrizek si zdaj praviloma privošči oreške, zmanjšal pa je tudi uživanje alkohola. "Povprečen Britanec pije alkohol in nikomur nočem govoriti, kaj naj počne," je dejal, "moj ritem pa je zdaj takšen, da alkohol uživam le ob koncu tedna. Pomembno je, da se zavedaš svojih navad in paziš, kaj delaš."

