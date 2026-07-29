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Avtor:
N. V.

Sreda,
29. 7. 2026,
14.10

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Irina Shayk Devin Booker

Sreda, 29. 7. 2026, 14.10

47 minut

Irina Shayk in Devin Booker, nov zvezdniški par?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Devin Booker, Irina Shayk | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Supermanekenka in 11 let mlajši zvezdnik lige NBA naj bi bila v zvezi.

Med 40-letno Irino Shayk in 29-letnim Devinom Bookerjem naj bi preskočila iskrica, po poročanju revije People so ju skupaj videli na mondenem letoviškem območju Hamptons, po besedah dobro obveščenih virov pa to ni naključje, ampak sta v zvezi.

"Vse je še zelo sveže, a sta si zelo všeč," je za People dejal neimenovani vir in dodal, da sta se spoznala pred nekaj meseci prek skupnih prijateljev, "to poletje si želita čim več časa preživeti skupaj, preden se on začne pripravljati na novo sezono."

Košarkarski zvezdnik iz vrst ekipe Phoenix Suns je bil pred tem v zvezi z manekenko in resničnostno zvezdnico Kendall Jenner, s katero sta se razšla leta 2022.

Irina Shayk je bila med letoma 2015 in 2019 v zvezi z igralcem Bradleyjem Cooperjem, leta 2017 se jima je rodila hči.

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