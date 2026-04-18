Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
R. K.

Sobota,
18. 4. 2026,
7.01

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

igralka materinstvo nosečnost Natalie Portman

Igralka Natalie Portman pričakuje tretjega otroka

Natalie Portman | Natalie Portman ceni svojo zasebnost in se le redko pojavlja v javnosti.

Natalie Portman ceni svojo zasebnost in se le redko pojavlja v javnosti.

44-letna hollywoodska igralka Natalie Portman bo tretjič postala mama.

Novico o nosečnosti je igralka Natalie Portman potrdila za revijo Harper's Bazaar. "S Tanguyjem sva zelo srečna, sama pa sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to velik privilegij in čudež," je dejala 44-letnica.

To je prvi otrok, ki ga Portman pričakuje z novim partnerjem, francoskim glasbenikom Tanguyjem Destablom, s katerim sta uradno skupaj dobro leto dni.

Igralka se je avgusta leta 2023 po 11 letih zakona razšla z Benjaminom Millepiedom, s katerim ima dva otroka: 14-letnega Alepha in devetletno Amalio. Par se je razšel po tem, ko se je v javnosti razširila novica o nezvestobi 46-letnega Millepieda.

Natalie Portman
Trendi Po tihem razhodu slavna igralka zdaj tudi uradno ločena
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
