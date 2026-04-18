Igralka Natalie Portman pričakuje tretjega otroka

Novico o nosečnosti je igralka Natalie Portman potrdila za revijo Harper's Bazaar. "S Tanguyjem sva zelo srečna, sama pa sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to velik privilegij in čudež," je dejala 44-letnica.

To je prvi otrok, ki ga Portman pričakuje z novim partnerjem, francoskim glasbenikom Tanguyjem Destablom, s katerim sta uradno skupaj dobro leto dni.

Igralka se je avgusta leta 2023 po 11 letih zakona razšla z Benjaminom Millepiedom, s katerim ima dva otroka: 14-letnega Alepha in devetletno Amalio. Par se je razšel po tem, ko se je v javnosti razširila novica o nezvestobi 46-letnega Millepieda.