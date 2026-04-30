Igralka, ki naj bi jo Weinstein posilil: Bil je tako težek, da sem se onesvestila

Nekdanja igralka Jessica Mann je med pričanjem v sodni dvorani na Manhattnu v solzah opisala, kako jo je nekdaj vplivni hollywoodski producent Harvey Weinstein poskušal prisiliti v spolni odnos s še dvema osebama in jo nato leta 2013 posilil v sobi newyorškega hotela. "Ves čas sem govorila 'ne' in poskušala oditi," se je spominjala tistega dne in poroti pokazala, kako naj bi ji Weinstein nad glavo držal obe zapestji, piše New York Post.

Domnevni spolni napad naj bi se zgodil v hotelu Doubletree v Midtownu 18. marca 2013. Med že tretjim pričanjem proti nekdanjemu producentu se je Jessica Mann večkrat zlomila. "Z mano je ravnal, kot da bi bila njegova lastnina," se je spominjala. Zatrdila je, da jo je Weinstein po domnevnem posilstvu v hotelski sobi istega leta posilil še drugič, med odnosom pa se je onesvestila, "ker je bil tako težak".

"Nisem bila v razmerju z normalnim človekom"

Weinstein, ki je v sodni dvorani sedel na invalidskem vozičku, je obtožbe o posilstvu Jessice Mann že večkrat zanikal. Foto: Reuters Mann je pripovedovala, da je Weinsteina spoznala v Los Angelesu na začetku svoje igralske kariere, ko je bila stara 27 let. Po njenih besedah se je njegovo občudovanje nad njenim potencialom hitro spremenilo v poskuse, da bi z njim imela spolne odnose. Kot je povedala, je z njim nekoč imela sporazumni odnos v upanju, da se bo ta razvil v "romantičen odnos".

Opisala ga je kot nekoga, ki se je lahko iz hollywoodske ikone v trenutku preobrazil v osebo, ki je povzročala dramo, če ni dobila tistega, kar si je želela. "Harvey mi je povedal veliko zgodb o tem, kako močan je in kaj vse je počel," je dejala Mann, ki danes dela kot kozmetičarka in frizerka. "V bistvu njegovi prijatelji pridejo daleč, njegovi sovražniki pa v tem mestu ne dobijo priložnosti," je pripovedovala o vtisu, ki ga je pustil.

Dodala je, da ji je Weinstein povedal, da imata z njegovo takratno ženo Georgino Chapman odprt zakon in da se ji je nekoč smejal, ko ga je vprašala, ali sta v razmerju. "Nenehno je omenjal vsa mogoča imena," je dejala in izrazila zaskrbljenost nad njegovimi povezavami z vplivneži, kot je nekdanji predsednik Bill Clinton. "On ni normalen človek. Nisem bila v razmerju z normalnim človekom."

Obtožbe že večkrat zanikal

Spomnila se je tudi incidenta februarja 2013, ko naj bi jo Weinstein poskusil prisiliti v spolni odnos z italijansko igralko Emanuelo Postacchini. Dejala je, da je takrat doživela "popoln živčni zlom", stekla v kopalnico in začela jokati. Weinstein je nato z igralko imel spolni odnos, Mann pa dejal, da z njo česa takšnega ne bo več poskušal.

Odvetniki nekdanjega producenta pri obtožbah o posilstvu sicer vztrajajo, da je šlo za sporazumno srečanje v razmerju, ki je trajalo več let, Weinstein, ki je v sodni dvorani sedel na invalidskem vozičku, pa je obtožbe že večkrat zanikal. Zaradi posilstva nekdanje igralke je bil obsojen že leta 2020, a je najvišje sodišče zvezne države New York obsodbo leta 2024 razveljavilo zaradi postopkovnih napak.

Ponovno sojenje se je lani končalo z deljeno sodbo – porotniki so ga spoznali za krivega resnih spolnih kaznivih dejanj proti eni ženski, vendar so ga oprostili ločene obtožbe, ki je zadevala drugo žensko. O tretji obtožbi niso mogli doseči soglasja, zato mu sodijo ponovno. V ločenem primeru v Kaliforniji 2023 je bil Weinstein leta 2023 obsojen na dodatnih 16 let zapora.

