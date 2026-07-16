Razpadel je zakon igralke Julie Garner in glasbenika Marka Fosterja, ki sta bila poročena od leta 2019.

Ameriška igralka Julia Garner in glasbenik Mark Foster, frontman skupine Foster the People, se po dobrih šestih letih zakona ločujeta, poroča revija People, ki drugih podrobnosti o razhodu ne navaja.

Več je na Instagramu razkril profil DeuxMoi, znan po dokaj zanesljivih informacijah o zvezdnikih. Ta poroča, da naj bi 32-letna igralka in deset let starejši glasbenik že skoraj leto dni živela ločeno.

Foto: Guliverimage

Julia Garner, ki jo je med zvezde izstrelila vloga v seriji Ozark, in Mark Foster sta se zaročila in poročila leta 2019, v času zakona pa si na družbenih omrežjih pogosto izražala ljubezen.

Ko je leta 2019 prejela prvega emmyja za vlogo v seriji Ozark, se je ob sprejemu nagrade zahvalila Fosterju in ga oklicala za "ljubezen mojega življenja", zahvalila pa se mu je tudi leta 2023, ko je za serijo Ozark dobila še zlati globus.

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