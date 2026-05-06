Ameriška igralka Hayden Panettiere je prvič javno razkrila, da je biseksualna. Zvezdnica je o svoji spolni usmerjenosti spregovorila ob izidu svoje biografije, ki bo izšla ta mesec.

Hayden Panettiere, ki jo je slovensko občinstvo prvič pobližje spoznalo v seriji Heroji, je razkrila, da je o biseksualnosti prvič resno razmišljala med pisanjem svoje biografije. Kot pravi, sprva ni vedela, o katerih delih svojega življenja bo pripravljena govoriti, nato pa se je odločila za popolno iskrenost.

"Zakaj pa ne? Dolga leta nisem mogla deliti tega dela sebe s svetom, ker preprosto ni bil pravi čas," je dejala 36-letna igralka. Ob tem je priznala, da je v mladosti čutila velik pritisk, da mora biti popolna, zato svoje privlačnosti do žensk ni želela javno razkriti.

Povedala je še, da jo je bilo strah odziva javnosti in ljudi iz njene ekipe, še posebej v obdobju, ko so številni menili, da je razkrivanje biseksualnosti pri ženskah le modni trend.

"Bala sem se, da bodo ljudje mislili, da samo sledim trendu. Vedno me je skrbelo, kaj si bodo mislili drugi," je priznala in še dodala, da je dolgo iskala pravi način, kako svojo zgodbo povedati iskreno in premišljeno. Danes pa pravi, da je končno pripravljena to jasno povedati: "Da, biseksualna sem. Končno sem to izrekla."

Razkrila tudi pretekle izkušnje z ženskami

Igralka je med promocije knjige za ameriške medije spregovorila tudi o svojih preteklih razmerjih z ženskami. Zaradi stalne pozornosti paparacev je bilo zanjo zasebno življenje pogosto zelo stresno.

Priznala je, da jo je že zelo mlado žensko privlačil ženski spol in da je bila v obdobju odraščanja celo bolj zainteresirana za ženske kot za moške. Kljub temu ni nikoli zbrala dovolj poguma, da bi se popolnoma prepustila takšnemu razmerju. Bala se je namreč, da bi morala ljubezen skrivati pred javnostjo.

Hayden je svetovno slavo doživela leta 2006 s serijo Heroji. Foto: Guliverimage

Hayden je bila med letoma 2013 in 2018 zaročena z nekdanjim boksarskim prvakom Vladimirjem Kličkom, s katerim ima 11-letno hčerko Kayo. Njeno zadnje javno razmerje je bilo z Brianom Hickersonom, s katerim sta bila skupaj med letoma 2018 in 2020.