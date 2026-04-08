Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
8. 4. 2026,
10.02

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sreda, 8. 4. 2026, 10.02

44 minut

Igralka Aubrey Plaza pričakuje prvega otroka

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Aubrey Plaza | Aubrey Plaza in Christopher Abbott bosta postala starša. | Foto Guliverimage

Aubrey Plaza in Christopher Abbott bosta postala starša.

Foto: Guliverimage

Letošnjo jesen bosta igralca Aubrey Plaza in Christopher Abbott postala starša.

Revija People poroča, da je 41-letna igralka Aubrey Plaza noseča, s 40-letnim igralcem Christopherjem Abbottom bosta to jesen postala starša.

"To je čudovito presenečenje po čustveno zahtevnem letu," je za People povedal neimenovan vir. Plaza in Abbott sta s tem potrdila tudi svoje razmerje, o katerem do zdaj nista javno govorila. Sta pa profesionalno povezana že več let, skupaj sta med drugim igrala v filmu Črni medved iz leta 2020.

Plaza in Abbott leta 2023, ko sta sodelovala v predstavi v newyorškem gledališču Lucille Lortel Theatre. Foto: Profimedia

Samomor nekdanjega moža

V začetku lanskega leta je Aubrey Plaza pretresla tragedija, saj si je njen nekdanji mož, scenarist in režiser Jeff Baena vzel življenje. V zvezi sta bila več kot deset let, poročila sta se leta 2021, leta 2024 pa sta se razšla, a ostala v stikih.

Dobrega pol leta po samomoru nekdanjega moža je Plaza prvič o tem odkrito spregovorila v podkastu z igralsko kolegico Amy Poehler. Žalovanje je opisala kot "ogromen ocean grozote" in dodala: "Tukaj sem in funkcioniram. Hvaležna sem, da lahko grem naprej, a je to vsakodnevna borba."

Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

