Revija People poroča, da je 41-letna igralka Aubrey Plaza noseča, s 40-letnim igralcem Christopherjem Abbottom bosta to jesen postala starša.

"To je čudovito presenečenje po čustveno zahtevnem letu," je za People povedal neimenovan vir. Plaza in Abbott sta s tem potrdila tudi svoje razmerje, o katerem do zdaj nista javno govorila. Sta pa profesionalno povezana že več let, skupaj sta med drugim igrala v filmu Črni medved iz leta 2020.

Plaza in Abbott leta 2023, ko sta sodelovala v predstavi v newyorškem gledališču Lucille Lortel Theatre. Foto: Profimedia

Samomor nekdanjega moža

V začetku lanskega leta je Aubrey Plaza pretresla tragedija, saj si je njen nekdanji mož, scenarist in režiser Jeff Baena vzel življenje. V zvezi sta bila več kot deset let, poročila sta se leta 2021, leta 2024 pa sta se razšla, a ostala v stikih.

Dobrega pol leta po samomoru nekdanjega moža je Plaza prvič o tem odkrito spregovorila v podkastu z igralsko kolegico Amy Poehler. Žalovanje je opisala kot "ogromen ocean grozote" in dodala: "Tukaj sem in funkcioniram. Hvaležna sem, da lahko grem naprej, a je to vsakodnevna borba."

