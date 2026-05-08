Priznana slovenska igralka je v reviji Suzy razkrila, da se je po več kot 20 letih razšla z možem.

"Razen najožje družine in nekaj najbližjih prijateljev ni nihče vedel, skozi kakšne težke prelomnice grem," je za revijo Suzy povedala igralka Aleksandra Balmazović, ki je v zadnjem letu in pol prestala eno najtežjih življenjskih preizkušenj – ločitev.

S podjetnikom Sergejem Novakovićem, s katerim imata sina, ki je letos že maturant, sta se razšla po več kot 20 letih. "O tem nisem govorila, saj sem morala najprej narediti svojo življenjsko inventuro. Ko se ločiš, vidiš, kdo si zares in kdo je človek, s katerim si delil svoj svet," je za revijo Suzy dejala igralka, ki bo v začetku junija dopolnila 50 let.

Povedala je še, da so jo v težkih trenutkih motivirali "sin, delo, eksistenca in želja, da zrastem ter se znam nasmejati vsemu skupaj in sami sebi. V tem letu in pol sem dodobra občutila najprej čustveni kolaps, nato trd padec in potem dvig."

Oglejte si še: