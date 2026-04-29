Avtor:
Sa. B.

Sreda,
29. 4. 2026,
8.14

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
krvni rak bolezen igralec Jurski park Sam Neill

Sreda, 29. 4. 2026, 8.14

1 ura, 21 minut

Igralec Sam Neill premagal raka in priznal: O tem ne maram govoriti

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Sam Neill | O diagnozi krvnega raka je Sam Neill prvič spregovoril med promocijo filma Jurski svet: Prevlada. | Foto Guliverimage

O diagnozi krvnega raka je Sam Neill prvič spregovoril med promocijo filma Jurski svet: Prevlada.

Foto: Guliverimage

Štiri leta po diagnozi krvnega raka v tretjem stadiju je zvezdnik Jurskega parka Sam Neill potrdil, da je bolezen uspešno premagal, ob tem pa priznal: "Zahvaljujoč znanosti raka ni več. O sebi in raku ne maram govoriti. Neprijetno mi je. Ampak tukaj je ozadje moje poti," je zapisal v objavi na družbenem omrežju.

Podrobnosti svojega boja je 78-letni novozelandski igralec delil v intervjuju za avstralsko televizijo 7News Australia. Pojasnil je, da je imel angioimunoblastni T-celični limfom, se zdravil s kemoterapijo, ki je bila boleča, a ga je ohranjala pri življenju, nato pa je terapija prenehala delovati. "Bil sem izgubljen in zdelo se mi je, da se bližam koncu, kar seveda ni bilo idealno," je dejal.

Opazil, da ima otekle bezgavke

Kasneje je kot prvi preizkusil novo vrsto terapije s celicami CAR-T, ki jo Ameriško združenje za boj proti raku opisuje kot učinkovito možnost za zdravljenje težko ozdravljivih oblik krvnega raka. Terapija deluje tako, da "usposablja" bolnikove lastne imunske celice, da te prepoznajo in same uničijo raka. "Pluli smo v neznane vode. Nihče ni vedel, kaj lahko pričakujemo. Mislim, da sem bil prvi, ki je preizkusil to terapijo, in prejel naziv 'pacient nič'," je pojasnil in dodal: "Prejšnji teden sem imel preglede in vesel oziroma navdušen sem, da lahko povem, da v mojem telesu ni več raka."

Krvnega raka so Samu Neillu diagnosticirali leta 2022, potem ko je opazil, da ima otekle bezgavke, o diagnozi pa je prvič spregovoril leto kasneje med promocijo filma Jurski svet: Prevlada (Jurassic World Dominion). Takrat je dejal, da je bilo preteklo leto zanj zelo temačno, a so ga takšni trenutki le še bolj okrepili: "Vesel sem, da sem živ. Ne bojim se smrti, ampak to bi me spravilo ob živce. Imam čudovite vnuke, ki jih želim videti odraščati. Kaj pa smrt? Vseeno mi je."

krvni rak bolezen igralec Jurski park Sam Neill
