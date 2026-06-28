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Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 6. 2026,
21.41

Osveženo pred

36 minut

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Robert Korošec kolesarstvo padec poškodba

Nedelja, 28. 6. 2026, 21.41

36 minut

Igralec Robert Korošec grdo padel: zlomil si je kolk in komolec

Avtor:
R. K.

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Robert Korošec | Igralec Robert Korošec je gledalce navduševal v seriji Najini mostovi.  | Foto Mediaspeed

Igralec Robert Korošec je gledalce navduševal v seriji Najini mostovi. 

Foto: Mediaspeed

Priljubljeni slovenski igralec, ki se v zadnjem času intenzivno posveča tudi kolesarstvu, je na svojem družbenem omrežju Instagram sporočil, da je na poti s kolesarske dirke padel in si zlomil kolk ter komolec.

Igralec Robert Korošec je novo strast našel v kolesarstvu, svoje kolesarske podvige pa na profilu Kolesarska preobrazba redno deli z drugimi kolesarskimi navdušenci. Tokrat je sporočil slabo novico. Po odhodu z včerajšnje tekme je nesrečno padel in utrpel dva huda zloma. 

"Tale vikend je bil dirkaško izjemen. Dosegel sem rekord praktično v vseh segmentih možnih in ponos je bil neizmeren. Uspelo mi je prebiti meje, o katerih sem še marca samo sanjal. žal pa nam življenje velikokrat namenil preizkušnje, katere tisti trenutek ne razumemo najbolje. Na poti z dirke sem padel in zlomil kolk ter komolec," je zapisal Korošec. 

Sporočil je, da je že imel operacijo kolka in se zahvalili osebju Splošne bolnišnice Jesenice za skrbno obravnavo. 

Zdaj ga čaka dolga rehabilitacija. "Verjamem, da sem dovolj trmast, da bom zmogel tudi to. Sploh pa s tako podporo kot jo dobivam od vseh in še posebej od mojih doma," je pozitiven 35-letni igralec. 

Robert Korošec kolesarstvo padec poškodba
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