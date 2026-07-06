Rick Hoffman, ki je zaslovel kot nepozabni Louis Litt v priljubljeni seriji Nepremagljivi dvojec, se je na družbenih omrežjih pohvalil z novo podobo. Oboževalci so hitro opazili vitkejšo postavo in gostejše lase, zaradi česar je 56-letni igralec skoraj neprepoznaven.

Rick Hoffman je na Instagramu objavil selfi, na katerem razkriva svojo opazno telesno preobrazbo. Poleg vitkejše postave je pozornost pritegnila nova pričeska, saj ima namesto obrite glave zdaj daljše in gostejše lase.

Ob fotografiji je na kratko zapisal: "Dolgo se nisem oglasil."

Sicer pa to ni prvič, da je igralec presenetil z novo pričesko. Že v začetku junija je objavil črno-bel selfi iz kopalnice, na katerem so bili njegovi daljši lasje že dobro vidni.

Pod obema objavama so se zvrstili navdušeni komentarji sledilcev, ki množično hvalijo novo podobo igralca in ga pozivajo, naj razkrije svojo skrivnost do izgube kilogramov.

Številni ga še vedno naslavljajo z imenom njegovega najslavnejšega lika Louisa Litta v seriji Nepremagljivi dvojec, v kateri je zaigral ob Meghan Markle. Ta je od serije odstopila zaradi poroke s princem Harryjem.

Kasneje so posneli še serijo Nepremagljivi dvojec L. A., ki pa žal ni dočakala večjega uspeha. Televizijska mreža je jo maja lani ukinila že po prvi sezoni.