Igralec Armie Hammer je v novem intervjuju spregovoril o obdobju po škandalu, ki je leta 2021 pretresel Hollywood in praktično ustavil njegovo kariero.

Armie Hammer je za The Hollywood Reporter prvič javno spregovoril o obtožbah nekdanje partnerice o spolnem napadu leta 2021, hkrati pa so takrat v javnost prišla tudi zasebna sporočila, ki naj bi vsebovala opise spolnih fantazij, vključno z omembami nasilja in kanibalizma. Zaradi škandala je bil praktično izgnan iz Hollywooda, iz številnih projektov pa so ga čez noč izključili.

Hammer je v omenjenem intervjuju svoj položaj primerjal s križanjem ter priznal, da je moral sprejeti realnost, če je želel iti naprej. Razkril je, da ga je oče spodbujal, naj se proti obtožbam bori odločneje in javno spregovori. Sam pa je menil, da bi s tem položaj le še poslabšal.

"Rekel sem mu: 'Poslušaj, sem že na križu. Žeblji so v mojih rokah. S tega križa ne bom sestopil ne glede na to, kaj naredimo. Bolj ko se bom upiral, dlje bom ostal tukaj,'" je povedal 39-letni igralec, ki se je takrat umaknil na Kajmanske otoke.

Po njegovih besedah je bilo ključno, da je sprejel položaj in se osredotočil na stvari, ki jih lahko nadzoruje.

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Osredotočil se je na otroke in prevzel odgovornost

V pogovoru je priznal, da je sprva obsesivno spremljal komentarje in odzive javnosti, nato pa ugotovil, da mu to ne prinaša ničesar dobrega. "Prišel sem do točke, ko sem spoznal, da v tem zame ni nobene vrednosti. Lahko sem se osredotočil nase, na svoje otroke, zdravje in osebno rast. To lahko postane tvoj namen," je dejal.

Ob tem je poudaril, da ga je celotna izkušnja prisilila v razmislek o lastnem življenju in vedenju. Čeprav vztraja, da ni storil dejanj, za katera ga nekateri obtožujejo, priznava, da pa je sprejel številne slabe odločitve.

"Te težave sem si ustvaril sam. To se mi ni zgodilo po naključju. Nisem naredil tega, kar ljudje trdijo, da sem naredil. Sem pa v svoje življenje spustil zelo nevarne in nezdrave ljudi ter prizadel nekatere ljudi okoli sebe," je povedal.

Primer spolnega napada na nekdanje dekle je več let preiskovalo tožilstvo v Los Angelesu, leta 2023 pa so oblasti potrdile, da ni bilo dovolj dokazov za vložitev kazenske obtožnice proti Hammerju.

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