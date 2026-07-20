Hollywoodski igralec navdušen nad Visom: Takšnega miru do zdaj nisem poznal

Igralec Jay Ellis, znan po vlogah v filmu Top Gun: Maverick in Netflixovi seriji Running Point, je z ženo prispel na Jadran, natančneje na otok Vis, ki ga je povsem očaral.

Jay Ellis, ki se je proslavil v serijah The Game in Insecure, nadaljevanje filma Top Gun pa ga je izstrelilo v prvo igralsko ligo, je pretekli konec tedna pripotoval na Hrvaško.

Kot je razkril na družbenih omrežjih, sta z ženo, srbsko manekenko Nino Seničar prišla na poroko prijateljev, ki je bila na Visu, ta otok pa ga je ob obisku povsem osvojil.

"Vis na Hrvaškem ima košarkarski obroč, privit v 500 let star zid, ki je verjetno starejši od same košarke," je zapisal ob utrinkih z oddiha, ki jih je objavil na Instagramu. "Ob tem sem videl, kako sta se tam poročila dva človeka, ki ju imam rad, in jedel ene najboljših rib tega poletja."

Ob objavi se je s komentarjem med drugim oglasila igralka Melanie Lynskey, ki je zapisala, da so ji prizori na njegovih fotografijah umirili bitje srca, Ellis pa je na to odgovoril: "Takšnega miru do zdaj nisem poznal."

Štiriinštiridesetletni igralec je v komentarjih tudi povprašal, ali kdo ve kaj več o omenjenem košarkarskem košu: "Če kdo pozna zgodbo o njem, jo moram slišati!" Eden od sledilcev mu je odgovoril, da so ga verjetno postavili za otroke, in v šali dodal, da ima Hrvaška "košarkarske zgodbe, na kakršne Hollywood še ni pripravljen".

Ellisovo zanimanje za koš na Visu sicer ni presenetljivo, saj v Netflixovi humoristični seriji Running Point igra nekdanjega NBA-košarkarja in trenerja, sam pa je košarko igral na fakulteti v Oregonu. Tudi druga sezona omenjene serije je povezana s Hrvaško, saj v njej omenjajo, da bodo šli v Split in Dubrovnik iskati nove nadarjene igralce. Avtor serije David Stassen, velik ljubitelj košarke, pa je povedal, da je lik mladega košarkarja Marka Kukoča poimenoval po legendarnem Toniju Kukoču.

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