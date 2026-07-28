Hči Toma Cruisa pretrgala vse vezi z njim in si spremenila priimek

20-letna Suri noče imeti nobene povezave z očetom, zato si je uradno spremenila priimek.

Hči igralcev Toma Cruisa in Katie Holmes se je odpovedala očetovemu priimku, njeno uradno ime je zdaj Suri Noelle, poroča spletni tabloid Page Six.

Dekle se kot Suri Noelle predstavlja že vsaj od leta 2024, pri Page Six pa so zdaj ugotovili, da je s tem priimkom vpisana tudi v volilni imenik, kar pomeni, da si ga je uradno spremenila.

Tom Cruise in Katie Holmes s Suri leta 2007 Foto: Profimedia

Noelle je srednje ime njene matere Katie Holmes, Suri pa naj bi ga za svoj priimek izbrala kot znak ljubezni in spoštovanja do nje. Z očetom večino svojega življenja ni imela stikov.

Zveza Toma Cruisa in Katie Holmes se je začela aprila 2005, aprila naslednje leto pa se jima je rodila hči Suri. Novembra 2006 sta se poročila, junija 2012 pa je ona vložila zahtevo za ločitev.

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