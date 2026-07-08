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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
19.29

Osveženo pred

51 minut

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Miki Vlahovič dojenček otrok novorojenček mama družina

Sreda, 8. 7. 2026, 19.29

51 minut

Hči Mikija Vlahoviča Tia Repina je postala mama

Avtor:
A. P. K.

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Tia Vlahovič | Tia Repina (nekoč Vlahovič) se je z možem razveselila prihoda sina Lina. | Foto Mediaspeed

Tia Repina (nekoč Vlahovič) se je z možem razveselila prihoda sina Lina.

Foto: Mediaspeed

Tia Repina, hčerka glasbenika Mikija Vlahoviča, je na družbenih omrežjih sporočila veselo novico, da se je z možem Gašperjem Repino razveselila rojstva prvorojenca. Sina sta poimenovala Lin.

Tia Repina, hčerka Mikija Vlahoviča, je veselo novico za mlado družino delila v skupni objavi na omrežju Instagram, kjer je ob posnetku novorojenčka zapisala: "Tako zelo najin" ter pripisala tudi datum otrokovega rojstva (8. julij) in njegovo polno ime. Prvorojenca je Tia z možem Gašperjem Repino poimenovala Lin Repina.

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji, v katerih so novonastali družini komentatorji zaželeli številne čestitke in veliko lepih trenutkov.

Tia Repina je novico o nosečnosti razkrila februarja, ko je zapisala: "Vsaka ljubezenska zgodba dobi novo poglavje. Dojenček Repina prihaja to poletje." Z Gašperjem Repino sta se poročila lanskega junija, v zvezi pa sta dobri dve leti.

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