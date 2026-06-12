Oskarjevka Gwyneth Paltrow se je znašla v središču spletnih kritik, potem ko je nastopila v oglasu za luksuzni izraelski nepremičninski projekt v mestu Herzlija, severno od Tel Aviva.

V promocijskem videu za 51-nadstropno stolpnico, ki so ga posneli v New Yorku in objavili ta teden, Gwyneth Paltrow izpostavi prestiž projekta in na vprašanje, ali je stavba v New Yorku, odgovori: "Herzlija. Izrael."

Čeprav oglasa ni delila na svojem profilu na Instagramu, so uporabniki družbenih omrežij njene zadnje objave množično preplavili z negativnimi komentarji. Številni ji očitajo promoviranje luksuznih nepremičnin v času, ko je Gaza še vedno opustošena zaradi vojne med Izraelom in Hamasom. Pod njenimi objavami so se pojavile tudi palestinske zastave in pozivi "Osvobodite Palestino" v različnih jezikih.

Iz njenega imena so zato že skovali nov vzdevek: Gwynocid.

Foto: Guliverimage

Znana aktivistka javno obračunala z njo

Med glasnimi kritikami Gwyneth in oglasa je tudi Livia Firth, aktivistka za trajnostno modo in nekdanja žena oskarjevca Colina Firtha. Namenila ji je kratek, a zelo neposreden video na Instagramu, v katerem je dejala, da pri njej ni več dobrodošla. Razkrila je, da bi jo Gwyneth morala kmalu obiskati, a je preklicala vabilo. "Kar je naredila, je povsem nesprejemljivo."

Ob tem je dodala, da upa, da bo Hollywood začel bojkotirati ljudi, ki po njenem mnenju podpirajo genocid. Mednje zdaj uvršča tudi Gwyneth, za katero je brez dlake na jeziku še dejala:

Posneti takšen oglas za luksuzne nepremičnine je za nekoga s tolikšnim privilegijem naravnost ogabno. Kako zelo odtujena od resničnosti si lahko? Ali si tako odtujena od realnega sveta, da bi te morali bojkotirati, ker živiš v drugem svetu, ali pa si preprosto zelo zlobna oseba. Morda pa si samo neumna. Katera od teh treh stvari si, Gwyneth Paltrow?

Livijini kritiki je pritrdila tudi znana slovenska vplivnica, vizažistka in zagovornica trajnostne mode Nika Veger. V komentarju pod videom je zapisala: "Takšne korake lahko naredimo vsi in opozorimo na neprimerno ravnanje ljudi v svoji družini, stroki, med znanimi osebnostmi ali celo med strankami. Hvala, ker ste ukrepali."

Gwyneth že večkrat javno izrazila podporo Izraelu

53-letna igralka, ki prihaja iz družine z judovskimi in krščanskimi koreninami, je v preteklosti večkrat javno govorila o svoji povezanosti z judovsko tradicijo.

Po napadu Hamasa oktobra 2023 je bila med hollywoodskimi zvezdniki, ki so podpisali odprto pismo takratnemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu. Podpisniki so ga pozvali k prizadevanjem za izpustitev talcev, ki jih je Hamas zadrževal v Gazi.