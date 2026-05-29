Sodišče je zavrglo tožbo legendarnega teniškega igralca, ki je od bivše žene zahteval več kot 2,4 milijona evrov, namesto tega mora zdaj plačati več kot 170 tisoč evrov sodnih stroškov.

Goran Ivanišević je na sodišču v Zagrebu izgubil tožbo proti bivši ženi Tatjani Dragović, poročajo hrvaški mediji. Od nje je terjal več kot 2,4 milijona evrov vračila domnevnega posojila, sodišče pa je njegovo zahtevo zavrglo, češ da mu nekdanja manekenka ničesar ne dolguje. Ivanišević mora zdaj plačati sodne stroške v višini 173.937 evrov s pripadajočimi obrestmi.

Sodni postopek je trajal tri leta in pol, v tem času pa Ivaniševiću ni uspelo dokazati, da sta imela z ženo dogovor o posojilu. Še več, nekdanji prvi lopar Hrvaške za razliko od bivše finančnemu izvedencu sploh ni dostavil vse potrebne dokumentacije.

Sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da čeprav je Tatjana Dragović dvigovala denar s skupnega računa, ki sta ga imela v Monaku, in Ivaniševićevega računa v Zagrebu, iz tega ne gre sklepati, da gre za posojilo. Prav tako ni obstajala pogodba, da bi morala ona ta denar vrniti.

Par sta bila od leta 1998, poročila sta se leta 2009, razšla pa štiri leta pozneje. Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Sodnica je spomnila tudi na Ivaniševićevo izjavo, da je pet let "pasivno opazoval," kako Tatjana Dragović dviguje zneske, višje od tega, kar je bilo potrebno za njuna otroka. Po mnenju sodnice je s tem privolil v dvige denarja in zdaj nima pravice zahtevati vračila.

Za kaj je šlo v tožbi?

Goran Ivanišević je med maratonskim sojenjem lani na račun bivše žene izrekel vrsto obtožb. Dejal je, da jo toži, ker mu je odtujila denar, ki ni bil del njunega zakonskega premoženja. "Dogovorila sva se, da prodava zemljišče, pisano na mojo mamo, in da Tatjana dobi 40, jaz pa 60 odstotkov. Po prodaji pa je ona zadržala cel znesek," je izjavil, "leta 2014 je z novim partnerjem dobila otroka, jaz pa sem še naprej financiral njo, njenega partnerja in njuno družino, pa tudi svojo." Pojasnil je še, da je to počel, ker ne Tatjana Dragović ne njen novi partner nista delala.

Povedal je, da je bil z bivšo ženo dogovorjen, da lahko z njegovega računa dviguje denar za potrebe njunih dveh otrok, ona pa je "dvigovala za vse, kar je potrebovala v življenju". Na vprašanje, zakaj je to dovolil, je izjavil: "Dvigovanje sem gledal celih pet let. Ona ni vedela, da vidim, koliko denarja dviguje, ampak dobro, formalno sva bila še poročena, zato sem ji dovolil." Na sodišču je še trdil, da je od nje večkrat zahteval vračilo denarja, a je ona ves čas iskala izgovore, leta 2021 pa prekinila komunikacijo z njim.

Tatjana Dragović z novim partnerjem Vlahom Arbulićem Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tatjana Dragović je medtem na sodišču zanikala, da bi z bivšim možem imela kakršenkoli dogovor o posojilu. Zatrdila je, da sta vse finančne zadeve uredila že leta 2012, skupni račun v Monaku pa sta odprla, ker je ona veliko delala zanj. "Res je, da sta se s tega računa v celoti financirala moje in njegovo življenje, pa tudi življenje najinih družin," je dejala, "a to niso bila nikakršna posojila, temveč najin dogovor."

