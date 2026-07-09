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Avtor:
N. V.

Četrtek,
9. 7. 2026,
20.03

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Gigi Hadid

Četrtek, 9. 7. 2026, 20.03

26 minut

Gigi Hadid se je vrnila na modno brv

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Gigi Hadid | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na pariškem tednu visoke mode je na reviji modne hiše Balenciaga po večmesečni odsotnosti nastopila Gigi Hadid.

V sredo je v Parizu svojo kolekcijo visoke mode za modno hišo Balenciaga predstavil Pierpaoloo Piccioli, med kreacijami pa je največ pozornosti pritegnila spektakularna pernata oprava, ki jo je nosila slavna manekenka Gigi Hadid.

Bleščeče črno perje ji je prekrivalo glavo, večino obraza in ves zgornji del telesa, izrazito kreacijo so dopolnjevale hlače s širokimi hlačnicami.

Gigi Hadid, Balenciaga | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

S tem se je 31-letna manekenka vrnila na modne brvi po večmesečni odsotnosti. Nazadnje je sodelovala na februarski reviji modne znamke Ralph Lauren.

Gigi Hadid je bila sicer v zadnjih dneh v središču pozornosti tudi kot gostja poroke leta, na kateri sta v zakon skočila njena dolgoletna prijateljica Taylor Swift in športni zvezdnik Travis Kelce, manekenka pa je na poroko prišla v spremstvu svojega izbranca, igralca Bradleyja Cooperja.

Gigi Hadid in Bradley Cooper ob odhodu s poroke Taylor Swift | Foto: Reuters Gigi Hadid in Bradley Cooper ob odhodu s poroke Taylor Swift Foto: Reuters

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