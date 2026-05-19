Ob osmi obletnici poroke s princem Harryjem je Meghan, vojvodinja Susseška, objavila več fotografij, ki so bile do zdaj v njuni zasebni zbirki.

"Na današnji dan pred osmimi leti," je Meghan, vojvodinja Susseška, na Instagramu zapisala ob dveh zbirkah fotografij s poroke s princem Harryjem, objavljenih ob osmi obletnici poroke.

V eni objavi je zbrala 12 fotografij s poročnega obreda v kapeli svetega Jurija v gradu Windsor, v drugi pa še 12 fotografij s poročne zabave, na kateri se s Harryjem sproščeno zabavata in poljubljata na plesišču.

Nekaj teh fotografij se je sicer že pojavilo v njunem dokumentarcu, ki je bil leta 2022 objavljen na Netflixu, nekatere pa sta javnosti tokrat pokazala prvič.

