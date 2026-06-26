Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
26. 6. 2026,
7.50

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
Domen Valič nosečnost Tjaša Žibert

Petek, 26. 6. 2026, 7.50

20 minut

Domen Valič in njegova izbranka bosta postala starša

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Domen Valič | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Slovenski igralec Domen Valič in njegova izbranka, plesalka in koreografinja Tjaša Žibert, bosta jeseni postala starša. Po poročanju Slovenskih novic bosta dobila sina.

42-letni Domen Valič je na letošnje gregorjevo potrdil, da je znova srečno zaljubljen. Njegovo srce je ukradla plesalka in koreografinja Tjaša Žibert. Zaljubljenca se bosta jeseni preizkusila v novi vlogi, saj bosta prvič postala starša. 

"Bolj kot strah naju spremljata hvaležnost in neizmerna sreča. Zavedava se, kako lep in poseben dar je prihod prvorojenca," sta za Slovenske novice povedala bodoča starša. 

Pred tem je bil priljubljeni igralec nekaj časa v zvezi z ljubiteljsko igralko Ano Ribič

Domen Valič
Trendi Domen Valič na gregorjevo potrdil, da je znova zaljubljen
Filip Flisar
Sportal Filip Flisar bo drugič očka
Domen Valič nosečnost Tjaša Žibert
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.