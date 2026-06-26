Slovenski igralec Domen Valič in njegova izbranka, plesalka in koreografinja Tjaša Žibert, bosta jeseni postala starša. Po poročanju Slovenskih novic bosta dobila sina.

42-letni Domen Valič je na letošnje gregorjevo potrdil, da je znova srečno zaljubljen. Njegovo srce je ukradla plesalka in koreografinja Tjaša Žibert. Zaljubljenca se bosta jeseni preizkusila v novi vlogi, saj bosta prvič postala starša.

"Bolj kot strah naju spremljata hvaležnost in neizmerna sreča. Zavedava se, kako lep in poseben dar je prihod prvorojenca," sta za Slovenske novice povedala bodoča starša.

Pred tem je bil priljubljeni igralec nekaj časa v zvezi z ljubiteljsko igralko Ano Ribič.