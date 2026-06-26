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Avtor:
A. P. K.

Petek,
26. 6. 2026,
11.26

Osveženo pred

2 minuti

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Diletta Leotta Ibiza poletje Uživajmo poletje Uživajmo poletje morje sonce

Petek, 26. 6. 2026, 11.26

2 minuti

Diletta Leotta z družbo uživa na sončni Ibizi

Avtor:
A. P. K.

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Diletta Leotta | Diletta Leotta rada deli tudi zasebne utrinke z dopusta. | Foto Instagram/dilettaleotta

Diletta Leotta rada deli tudi zasebne utrinke z dopusta.

Foto: Instagram/dilettaleotta

Športna novinarka Diletta Leotta rada deli utrinke iz svojega zasebnega življenja in tudi tokrat, v času dopusta na vroči španski Ibizi, brhka Italijanka ni naredila izjeme.

Medtem ko onkraj Atlantika poteka svetovno nogometno prvenstvo, se 34-letna italijanska športna novinarka Diletta Leotta v družbi družine in prijateljev zabava in na družbenih omrežjih pošilja pozdrav s španskega otoka Ibiza. Med drugim je iz njene objave, ki jo je delila s svojimi sledilci, razvidno, da uživajo na norih zabavah na zasebni jahti, se kopajo in nastavljajo vročemu soncu.

Leotta je delila tudi več fotografij s svojim možem - nemškim nogometnim vratarjem Lorisom Kariusom, ki na svetovnem prvenstvu ne sodeluje - na katerih sta ujeta v intimnih objemih, med vožnjo z vodnim skuterjem ter uživanjem hrane in zabavi na palubi. S kratkim opisom poleg fotografij s priljubljenega španskega otoka in vožnje ob njegovi obali je dala vedeti, da jim sonca in morja zagotovo ne manjka.

Brhka italijanska športna novinarka je, čeprav se je njen drugi otrok, sin Leonardo rodil v začetku maja, že pokazala svojo izklesano poletno postavo in marsikoga pustila brez besed. Številni komentatorji so se strinjali, da Italijanka izgleda čudovito, nekateri izmed njih pa so se vprašali, kje so ostali otroci in zakaj tudi oni ne uživajo z njimi. Leotta in Karius imata tudi prvorojeno hčerko Ario, ki se je rodila leta 2023 in si rojstni dan deli s svojo mamo.

Še pred tednom dni je nogometna poročevalka delila utrinke iz Mehike, kjer se je mudila ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva v okviru televizije DAZN, za katero dela. Na prizorišču je srečala tudi nekdanje slovite nogometne zvezdnike in se z njimi tudi fotografirala. "Nekatere sanje se ne uresničijo kar naenkrat. Rastejo s tabo, korak za korakom, dokler nekega dne ne spoznaš, da jih živiš. Svetovno prvenstvo," je zapisala.

Brhka Italijanka in Nemec sta par postala leta 2022, ko sta se spoznala v času tedna mode na večerji v Parizu. Leto pozneje se je par poročil na romantičnem poročnem slavju na Siciliji.

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