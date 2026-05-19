Na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu so med vrsto slavnih obrazov z eleganco izstopale tri zvezdnice.

V ponedeljek so na filmskem festivalu v Cannesu premierno prikazali film Fjord s Sebastianom Stanom in Renate Reinsve v glavnih vlogah, po rdeči preprogi pred premiero pa se je sprehodila vrsta zvezdniških obrazov.

Med njimi so tokrat še posebej izstopale tri ženske: 63-letna Demi Moore, 68-letna Sharon Stone in 58-letna Carla Bruni.

Demi Moore je pozornost pritegnila z dramatičnim ogrinjalom iz črnega nojevega perja, ki ga je kombinirala s črnimi satenastimi hlačami in prav tako črnimi čevlji z visoko peto. Videz je dopolnila z velikimi sončnimi očali ter vpadljivim nakitom s smaragdi in diamanti.

Sharon Stone je zablestela v bleščeči obleki z okrasnimi cvetovi glicinije, ki jo je dopolnila z ujemajočim se ogrinjalom ter prav tako ujemajočo se torbico. Diamantni nakit je bil diskreten, a opazen, svoje svetle lase pa je imela zglajene nazaj, da je pričeska razkrivala njen glamurozno naličen obraz.

Tretja zvezdnica, ki je v Cannesu utelešala eleganco, je bila nekdanja francoska prva dama in manekenka Carla Bruni, ki je nosila dolgo obleko iz črnega žameta z globokim dekoltejem in visokim razporkom. Zadržan, a prefinjen videz je izpopolnila z zašiljenimi čevlji z visoko peto in diamantnim nakitom.

