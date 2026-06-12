David Urankar, slovenski voditelj in maneken, je pred leti kot model sodeloval v kampanji za znano nizozemsko mednarodno trgovsko verigo, v kateri je kot eden izmed uslužbencev krasil plakate v Avstriji. Kupci lahko plakate z nekaj let mlajšim Urankarjem pri naših severnih sosedih pred trgovinami znanega trgovca, ki deluje in je razširjen tudi po celotni Sloveniji, opazijo še danes.

David Urankar, ki ga slovenska javnost bolje pozna kot televizijskega voditelja in manekena, je pred leti sodeloval v kampanji za živilskega trgovca, ki je razširjen po vsej Evropi, najdemo pa ga tudi v Sloveniji. Urankar je pred trgovinami prisoten še danes, saj ga lahko še vedno opazimo na nekaterih plakatih pred avstrijskimi blagovnicami.

"Nakupujte preko spleta. Dostavim vam jih na dom," je zapisano na plakatih trgovca v Avstriji, na katerih kot eden izmed uslužbencev Urankar pozdravlja kupce. Fotografiran je s polno vrečo živil in odet v prepoznavne barve trgovca.

David Urankar danes Foto: Ana Kovač

Voditelj mikro televizijske oddaje Najboljši med policami

Urankar pa je poleg kariere modela, kot voditelj vodil tudi številne oddaje, tako na nacionalni televiziji kot tudi na drugih. Med mnogimi, v katerih je sodeloval, se zdaj v voditeljski vlogi predstavlja tudi na Siol.net, kjer vodi novo mikro televizijsko oddajo Najboljši med policami, v kateri se pomerita dva para tekmovalcev in v nekaj minutah doživita toliko kot običajen nakupovalec v celem dnevu. Gre za dinamičen in zabaven tekmovalni format, ki združuje elemente hitrega razmišljanja, komunikacijskih veščin, dobrega spomina in hitrega nakupovanja.

Izzivi za tekmovalce, ki morajo pokazati tudi splošno razgledanost

Urankar je še pred začetkom oddaj povedal, da gre v bistvu za koncept, ki zna biti zelo zabaven. "Začeli bomo z mini serijo petih zelo kratkih oddaj. V njih se bodo tekmovalci v trgovskem centru soočali z različnimi izzivi in med policami čim hitreje skušali najti določene izdelke. Preverili bomo tudi njihovo razgledanost, na primer, kako bi ocenili en izdelek, koliko stane kilogram moke ali pa kaj podobnega. Na koncu pa bo tudi nekaj luštnih vprašanj za splošno razgledanost," je o novi oddaji na Siol.net povedal Urankar.

"Mislim, da zna biti to dinamičen skupek zanimivih vsebin, za katere se mi zdi, da jih mogoče v našem prostoru manjka. Torej to, da imamo manjšo oddajo, ki živi na internetu in je malo bolj igrive narave. Nekaj, kar ni samo pogovor ali samo kviz, ampak nekaj vmes," je o konceptu nove mikro televizijske oddaje Najboljši med policami za Siol.net še razkril Urankar.