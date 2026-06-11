Igralec David Harbour, znan predvsem po vlogi v priljubljeni seriji Stranger Things, je prvič javno komentiral album West End Girl nekdanje žene Lily Allen, v katerem je razkrila razloge za razpad zakona .

Britanska pevka Lily Allen je lani izdala odmeven album West End Girl, v katerem je brez dlake na jeziku razkrila, kaj se je dogajalo v njenem zakonu z igralcem Davidom Harbourjem. Od nezvestobe, manipulacij do spolnih igric in spolne zasvojenosti – Lily je bila v svojih besedilih zelo eksplicitna. Še posebej je odmevala pesem Madeline, ki nagovarja domnevno Davidovo ljubico.

Kritiki so album označili za enega najbolj osebnih in čustveno razgaljenih projektov v njeni karieri. Nekateri menijo, da ne gre zgolj za izpovedni pop album, temveč za "javno izvedeno čustveno obdukcijo sodobnega zakonskega razpada".

Album je izšel ravno v času, ko je bil 51-letni igralec sredi promocije zadnje sezone zelo priljubljene serije Stranger Things, o albumu in vseh govoricah, ki so začele krožiti okoli njunega propadlega zakona, pa dotlej ni spregovoril.

Svojo plat je zdaj povedal za Variety.

David o albumu: "To ni bila moja izkušnja"

V intervjuju je priznal, da ga je album presenetil. "Bilo je nenavadno," je dejal in poudaril, da spoštuje umetniško svobodo nekdanje partnerice. Ob tem je še dodal: "Verjamem, da ima vsak umetnik pravico uporabiti svoje življenjske izkušnje za ustvarjanje umetnosti, zato jo zaradi tega spoštujem."

Čeprav se je zdaj odzval na odmeven album, pa si še vedno želi določene podrobnosti obdržati zase. Vsebin določenih pesmi in domnevnih očitkov, ki jih album vsebuje, ni želel komentirati.

"Ne morem povedati veliko več, ker gre za moje zasebno življenje. Čeprav mi veliko ljudi ne dopušča zasebnosti, jo zelo cenim. Cenim tudi življenja ljudi, s katerimi sem zasebno povezan. O tem preprosto ne bom govoril," je pojasnil.

Na vprašanje, ali želi odgovoriti na posamezne trditve z albuma, je dejal, da so zgodbe vedno bolj zapletene, kot se zdijo na prvi pogled. "Zgodbe so kompleksne, zato pravim, da spoštujem njeno umetniško ustvarjanje, pri katerem je izrazila svojo izkušnjo. To pa ni bila moja izkušnja."

David je bil eden od osrednjih zvezdnikov serije Stranger Things. Foto: Guliverimage

Razkril boj z duševnim zdravjem

Za Variety je spregovoril tudi o težavah z duševnim zdravjem; razkril je, da je decembra doživel živčni zlom, zaradi katerega je izpustil del dogodkov ob zaključni sezoni serije Stranger Things. Ob tem je priznal, da je za njim zahtevno obdobje.

"Spopadam se z nekaterimi zelo zmedenimi občutki. Ljudje pogosto poznajo prijatelja, sorodnika ali sodelavca, ki se bori z duševnimi težavami, in so zmedeni, ko ta oseba zapade v depresijo, manično stanje ali doživi epizodo."

Pojasnil je, da lahko močan stres povzroči nepredvidljivo vedenje, ki ga sam težko nadzoruje. "V obdobjih hudega stresa lahko pride do precej nepredvidljivega vedenja. To je neprijetno, zaradi tega me je sram. Tega si nisem izbral in tega ne bi privoščil niti svojemu najhujšemu sovražniku."

David in Lily sta bila par pet let. Foto: Guliverimage

David Harbour in Lily Allen sta se spoznala leta 2019 prek aplikacije Raya, ekskluzivne platforme za zmenke, ki jo uporabljajo številni zvezdniki in vplivneži. Poročila sta se leto kasneje, njun zakon pa je trajal pet let.