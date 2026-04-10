Darja Gajšek je morala na operacijo: Priznam, bilo me je strah

"Včasih mislimo, da smo pogumni, dokler ne pride trenutek, ko moramo biti res pogumni," je Darja Gajšek na družbenih omrežjih zapisala ob fotografiji, na kateri leži v bolniški postelji. Kot je pojasnila, je prestala operacijo kolena, pred katero pa ji je bilo precej težko pri srcu.

"Priznam, bilo me je strah. Veliko ljudi mi je reklo: 'Daj no, rodila si dva otroka, to bo mala malica.' Ampak ni čisto tako. Pri porodu veš, zakaj greš skozi bolečino. Veš, da na koncu pride nekaj najlepšega. Novo življenje. Nova ljubezen. Tokrat pa me je čakala pot v neznano," je zapisala. A izteklo se je brez zapletov: "Zbudila sem se s povitim kolenom in ogromnim občutkom olajšanja."

Zdaj jo čaka rehabilitacija, a bo imela ta privilegij, da bo fizioterapije deležna kar doma. Njen mož Alen Janković je namreč fizioterapevt, ki ima svojo ordinacijo v družinskem domu. "Dragi Alen, ko sva se odločila, da boš imel doma svojo ambulanto za fizioterapijo in rehabilitacijo, si res nisem predstavljala, da bom tako hitro postala tvoja 'domača' pacientka," je Darja Gajšek zapisala na Facebooku, mož, ki je sicer tudi kondicijski trener v NK Celje, pa ji je v komentarju odgovoril: "Vse bova zrihtala, draga moja Darja."

Pri Darji in Alenu doma bodo sicer kmalu slavili. Med prvomajskimi prazniki bo svoj prvi rojstni dan praznoval njun sin Maj, ki se je lani pridružil starejši sestri Emi.