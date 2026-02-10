Chappell Roan zaradi Epsteina zapustila agencijo

Pevka Chappell Roan je sporočila, da je zapustila agencijo za zastopanje talentov, ki jo vodi Casey Wasserman. Za to se je odločila, ker je izvedela, da se njegovo ime pojavlja v Epsteinovih dosjejih.

Ob napovedi razhoda z agencijo je Chappell Roan dejala, da ima "dolžnost zaščititi svojo ekipo" in da njena odločitev odraža prepričanje, da "resnične spremembe v naši industriji zahtevajo odgovornost", poroča BBC.

Med stranmi dokumentov, objavljenih v povezavi z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, so bili namreč razkriti Wassermanovi spogledljivi elektronski dopisi z Ghislaine Maxwell, ki sta si jih izmenjavala leta 2003. Maxwell sicer trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi novačenja in trgovine z mladoletnimi dekleti, ki jih je Epstein spolno zlorabljal.

Priljubljena zvezdnica v svoji izjavi na Instagramu, s katero je napovedala odhod iz agencije, sicer ni omenila niti Epsteina niti Epsteinovih dokumentov.

"Od danes me agencija Wasserman, ki jo vodi Casey Wasserman, ne zastopa več," je zapisala in dodala: "Noben umetnik, agent ali zaposleni ne bi smel biti nikoli prisiljen zagovarjati ali spregledati dejanj, ki so tako globoko v nasprotju z našimi lastnimi moralnimi vrednotami."

Wasserman: Zelo mi je žal

Wasserman je tudi predsednik organizacijskega odbora za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Po objavi elektronskih sporočil je prejel pozive k odstopu s tega položaja.

Dejal je, da mu je za sporočila, izmenjana z Ghislaine Maxwell, "zelo žal". V izjavi je poudaril, da si je z njo dopisoval "pred več kot dvema desetletjema, dolgo preden so njeni grozljivi zločini prišli na dan".

Ob tem je tudi poudaril, da "nikoli ni imel osebnega ali poslovnega odnosa z Jeffreyjem Epsteinom". "Kot je dobro dokumentirano, sem se leta 2002 udeležil humanitarnega potovanja kot del delegacije fundacije Clinton, in sicer na Epsteinovem letalu," je povedal in dodal: "Zelo mi je žal za kakršnokoli povezavo z obema."

Wassermana poleg tega Epsteinove žrtve niso obtožile nobenega kaznivega dejanja, omemba njegovega imena v spisih pa ne nakazuje nobene kriminalne dejavnosti.

Chappllinemu zgledu sledijo še drugi

BBC še poroča, da je Chappllina izjava k odhodu spodbudila še dve drugi skupini, ki ju zastopa Wasserman.

Člani skupine Wesday, ki igrajo indie rock, so sporočili, da so bili "zgroženi", ko so videli omembo Wassermana v Epsteinovih dosjejih, in da nočejo biti več biti povezani z njim. Dejali so, da upajo, da bo "zaradi svojih sodelavcev" odstopil s položaja.

Rock skupina Beach Bunny pa je sporočila, da so "zelo razočarani in zgroženi", ker je bil Wasserman "povezan z Ghislaine Maxwell".

