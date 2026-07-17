Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
17. 7. 2026,
16.26

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Carmen Electra Playboy

Petek, 17. 7. 2026, 16.26

7 minut

Carmen Electra se je pri 54 letih vrnila v Playboy

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Carmen Electra | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Igralka in manekenka Carmen Electra se je 30 let po tem, ko je bila prvič v Playboyu, spet vrnila na njegove strani.

Carmen Electra, ki se je spomnimo predvsem po vlogi v Obalni straži, je pri 54 letih spet v Playboyu. Prvič se je v tej reviji pojavila maja 1996, tri desetletja pozneje pa se je vrnila v poletno izdajo, ki izide konec julija.

Postavila se je pred objektiv fotografa Maxa Montgomeryja, ob tem pa z bralci delila nekaj življenjskih modrosti. Na vprašanje, ali je prav, da se sveži ločenci obnašajo, kot da imajo 20 let, je na primer odgovorila: "Koga briga, ali si klišejski? Daj si duška!"

Na vprašanje bralke, ali naj si spremeni ime, pa je Electra, ki se je rodila kot Tara Leigh Patrick, dejala: "Definitivno ga spremeni, če ti ni všeč. Spremeni ga v karkoli, morda boš z novim imenom bolj samozavestna."

Electra je v preteklosti večkrat spregovorila o tem, kako je sama dobila svoje novo ime – sprva umetniško, pred kratkim pa si ga je spremenila tudi uradno. Kot je povedala, ji ga je nadel vsestranski glasbenik Prince, ki jo je tudi odkril, jo postavil na oder in ji pomagal pri preboju v svet zabave. "Dal mi je ogromno samozavesti," je povedala, "to ime se mi je zdelo res kul in pred kratkim sem se odločila, da si ga tudi uradno spremenim. Zdaj je moje."

Oglejte si še:

Baywatch Obalna straža
Trendi Kje so in kaj zdaj počnejo zvezdniki Obalne straže?
Carmen Electra Playboy
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.