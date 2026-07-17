Igralka in manekenka Carmen Electra se je 30 let po tem, ko je bila prvič v Playboyu, spet vrnila na njegove strani.

Carmen Electra, ki se je spomnimo predvsem po vlogi v Obalni straži, je pri 54 letih spet v Playboyu. Prvič se je v tej reviji pojavila maja 1996, tri desetletja pozneje pa se je vrnila v poletno izdajo, ki izide konec julija.

Postavila se je pred objektiv fotografa Maxa Montgomeryja, ob tem pa z bralci delila nekaj življenjskih modrosti. Na vprašanje, ali je prav, da se sveži ločenci obnašajo, kot da imajo 20 let, je na primer odgovorila: "Koga briga, ali si klišejski? Daj si duška!"

Na vprašanje bralke, ali naj si spremeni ime, pa je Electra, ki se je rodila kot Tara Leigh Patrick, dejala: "Definitivno ga spremeni, če ti ni všeč. Spremeni ga v karkoli, morda boš z novim imenom bolj samozavestna."

Electra je v preteklosti večkrat spregovorila o tem, kako je sama dobila svoje novo ime – sprva umetniško, pred kratkim pa si ga je spremenila tudi uradno. Kot je povedala, ji ga je nadel vsestranski glasbenik Prince, ki jo je tudi odkril, jo postavil na oder in ji pomagal pri preboju v svet zabave. "Dal mi je ogromno samozavesti," je povedala, "to ime se mi je zdelo res kul in pred kratkim sem se odločila, da si ga tudi uradno spremenim. Zdaj je moje."

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