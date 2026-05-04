Cameron Diaz presenetila z novico: pri 53 letih je tretjič postala mama

Ameriška igralka Cameron Diaz je znova presenetila javnost. Z možem Benjijem Maddenom sta sporočila, da sta postala starša še tretjič. Novico sta delila na družbenih omrežjih, kjer sta razkrila tudi posebno ime novorojenčka.

Benji Madden, član skupine Good Charlotte, je na Instagramu sporočil, da sta s 53-letno igralko Cameron Diaz dobila sina. Namesto fotografije novorojenčka je delil sliko ladje, kar simbolično namiguje na edinstveno ime otroka.

Ob objavi je zapisal, da sta s Cameron "vesela, navdušena in izjemno hvaležna" za prihod tretjega otroka, ki sta ga poimenovala Nautas. Po razlagi, ki jo je delil Benji, ime Nautas pomeni "pomorščak, navigator, popotnik – nekdo, ki se poda na pot in se ne boji neznanega".

Dodal je, da je družina zdrava in srečna ter da v novem poglavju življenja zelo uživajo. Objavo je Cameron Diaz pospremila z emotikoni zvezd in srčkov.

To je že tretji otrok zvezdniškega para. Pred prihodom novega družinskega člana sta že postala starša hčerki Raddix, rojeni leta 2019 s pomočjo nadomestne matere, ter sinu Cardinalu, ki se je rodil marca 2024.

Par je v preteklosti odprto govoril o težavah s plodnostjo. Po poročanju tujih medijev sta se med drugim soočala z IVF-postopki in drugimi oblikami zdravljenja, preden sta se odločila za nadomestno materinstvo.

Cameron in Benji sta poročena od leta 2015. Foto: Profimedia

Priljubljena igralka je že pred leti poudarila, da je materinstvo zanjo najlepši del življenja. Dejala je, da je izjemno hvaležna, da lahko to izkušnjo deli z Benjijem, in da ji družinsko življenje prinaša največ sreče.