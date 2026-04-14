Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. G.

Torek,
14. 4. 2026,
11.16

32 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
umazanija New York Drew Barrymore Cameron Diaz

Torek, 14. 4. 2026, 11.16

32 minut

Cameron Diaz ima pravilo, ki odloča, kdo lahko vstopi v njen dom

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Cameron Diaz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Igralka Cameron Diaz je razkrila eno svojih najstrožjih pravil glede gostov v svojem domu in dala jasno vedeti, da pri tem ne popušča.

Priljubljena ameriška igralka Cameron Diaz je bila gostja v oddaji The Drew Barrymore Show, kjer je skupaj s soigralci Keanujem Reevesom, Mattom Bomerjem in Jonahom Hillom promovirala novi film Outcome.

Ko so jo vprašali, kaj je ena stvar, ki je ne prenese in se o njej ne bo niti pogajala, je brez oklevanja odgovorila: "Čevlji z ulic New Yorka." Voditeljica Drew Barrymore ji je takoj pritrdila, da s takšnimi čevlji res ne moreš kar vstopiti v stanovanje, na kar je Cameron dodala, da se mora vsak, ki želi vstopiti v njen dom v New Yorku, preobuti.

Cameron Diaz | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Drew, ki je tudi Cameronina tesna prijateljica, je potrdila, da je njen dom skoraj popolnoma brez mikrobov, pri čemer se je pošalila: "Če želiš vstopiti v njen dom, si moraš nadeti zaščitno obleko." Diaz je pripomnila, da je pri njej tako čisto, da se lahko valja po tleh.

Igralka je s tem nakazala, da ne gre le za kaprico, temveč za preprost način ohranjanja čistoče, še posebej v mestu, kot je New York, kjer se na čevljih nabere ogromno umazanije.

Cameron Diaz | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pogovor se je dotaknil tudi njene kariere, ki traja že več kot tri desetletja, ter novega filma Outcome, ki po njenih besedah ponuja zanimiv pogled na temnejšo plat slave. Diaz se je na filmska platna po daljšem premoru vrnila lani. Pravi, da je odločitev za vrnitev sprejela premišljeno, predvsem pa zaradi družine in občutka, da je napočil pravi trenutek.

umazanija New York Drew Barrymore Cameron Diaz
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

