Cameron Diaz ima pravilo, ki odloča, kdo lahko vstopi v njen dom

Igralka Cameron Diaz je razkrila eno svojih najstrožjih pravil glede gostov v svojem domu in dala jasno vedeti, da pri tem ne popušča.

Priljubljena ameriška igralka Cameron Diaz je bila gostja v oddaji The Drew Barrymore Show, kjer je skupaj s soigralci Keanujem Reevesom, Mattom Bomerjem in Jonahom Hillom promovirala novi film Outcome.

Ko so jo vprašali, kaj je ena stvar, ki je ne prenese in se o njej ne bo niti pogajala, je brez oklevanja odgovorila: "Čevlji z ulic New Yorka." Voditeljica Drew Barrymore ji je takoj pritrdila, da s takšnimi čevlji res ne moreš kar vstopiti v stanovanje, na kar je Cameron dodala, da se mora vsak, ki želi vstopiti v njen dom v New Yorku, preobuti.

Drew, ki je tudi Cameronina tesna prijateljica, je potrdila, da je njen dom skoraj popolnoma brez mikrobov, pri čemer se je pošalila: "Če želiš vstopiti v njen dom, si moraš nadeti zaščitno obleko." Diaz je pripomnila, da je pri njej tako čisto, da se lahko valja po tleh.

Igralka je s tem nakazala, da ne gre le za kaprico, temveč za preprost način ohranjanja čistoče, še posebej v mestu, kot je New York, kjer se na čevljih nabere ogromno umazanije.

Pogovor se je dotaknil tudi njene kariere, ki traja že več kot tri desetletja, ter novega filma Outcome, ki po njenih besedah ponuja zanimiv pogled na temnejšo plat slave. Diaz se je na filmska platna po daljšem premoru vrnila lani. Pravi, da je odločitev za vrnitev sprejela premišljeno, predvsem pa zaradi družine in občutka, da je napočil pravi trenutek.