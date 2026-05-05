Ameriška pevka Britney Spears je v ponedeljek na sodišču v Los Angelesu priznala krivdo za neprevidno vožnjo pod vplivom alkohola in se izognila zaporni kazni, poročajo ameriški mediji.

Policija jo je aretirala marca letos po preizkusu alkoholiziranosti sredi noči, ko je z avtomobilom zavijala po cesti sem ter tja. Njenemu odvetniku Michaelu Goldsteinu se je s tožilstvom uspelo dogovoriti za 12 mesecev pogojne kazni brez zapora, poroča televizija ABC.

Na zdravljenju odvisnosti

Poleg pogojne kazni mora še v program za zdravljenje odvisnosti in k psihiatru, sodnik pa je odredil, da ima lahko od zdaj pri sebi le zdravila, za katera ima recept.

Britney Spears je zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja z uspešnicami, kot je Baby One More Time, kasneje pa zapadla v duševne težave in odvisnost od alkohola in mamil, česar sicer ni nikoli priznala. Leta 2007 je kljub polnoletnosti skrbništvo nad njo, njenim denarjem in premoženjem prevzel oče Jamie Spears, kar je trajalo do leta 2021.

