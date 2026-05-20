Brat princese Diane se je četrtič poročil

Pet mesecev po tretji ločitvi se je grof Charles Spencer znova poročil.

Grof Charles Spencer se je prejšnji konec tedna v Arizoni poročil s Cat Jarman, arheologinjo in voditeljico podkasta. "Imela sva neizmerno srečo, da sva sprva kolega in prijatelja napredovala do globoke ljubezni in povezave," sta sporočila v skupni izjavi za javnost, "vsaka faza najinega odnosa je bila polna smeha, skupna pa nama je strast do življenja."

Ob poročnih fotografijah, ki so nastale v arizonski puščavi, je Spencer zapisal: "Pred več meseci mi je dober prijatelj rekel: 'Cat bi s tabo živela tudi v kolibi.' Kdo bi si mislil, da se bo tudi z veseljem poročila z menoj v puščavi ..."

Many months ago a close friend said: “The thing about Cat is, she’d live with you in a hut.” Little did I know that she’d also be happy to marry me in a desert …🌵

Most photography: Caitlyn Jennings pic.twitter.com/GgSqf4bk0V — Charles Spencer (@cspencer1508) May 19, 2026

61-letni grof Spencer, brat pokojne princese Diane, in 43-letna Norvežanka sta se spoznala leta 2021, ko sta sodelovala pri njeni knjigi o Vikingih, ta pa je postala prava prodajna uspešnica. Pozneje sta sodelovala tudi pri arheoloških izkopavanjih in skupaj vodila podkast, oktobra 2024 pa potrdila, da sta v ljubezenskem razmerju.

Nekaj mesecev pred tem je Spencer naznanil, da se po 13 letih zakona ločuje od svoje tretje žene Karen Spencer. Njuna ločitev je bila dokončna decembra lani.

Grof Spencer ima iz preteklih zakonov sedem otrok, Cat Jarman pa iz prejšnjega zakona dva sinova.

Oglejte si še: