Brad Pitt razkril, kaj naredi po vsakem snemanju filma

Ameriški filmski zvezdnik je spregovoril o preprosti, a malo znani navadi, za katero pravi, da mu pomaga obvladovati pritisk življenja pod nenehnimi žarometi javnosti.

Brad Pitt je v nedavnem intervjuju razkril, kaj stori vedno, ko konča kakšnega od večjih filmskih projektov. Namesto da bi takoj skočil v novo vlogo ali kakršnokoli drugo delo, si namerno vzame čas zase in se za nekaj časa umakne iz javnosti.

"Trdo delam, potem pa moram vedno za nekaj časa izginiti. Potrebujem čas, da si napolnim baterije," je dejal.

Po njegovih besedah umik ne pomeni popolne izolacije od sveta, ampak gre predvsem za obdobje, ko ponovno najde ravnovesje in si povrne energijo po mesecih snemanja, promocijskih turnej in intenzivne medijske pozornosti.

Brad je od leta 2024 v razmerju z Ines de Ramon. Foto: Guliverimage

Je to skrivnost dolge hollywoodske kariere?

62-letni igralec je zadnja leta precej bolj odprt glede izzivov, ki jih prinašata slava in dolgoletna izpostavljenost javnosti. In kot kaže, je njegova odločitev, da si po vsakem večjem projektu vzame premor, ključ do uspeha dolge in cenjene hollywoodske kariere.

Namesto nenehnega lovljenja novih vlog in stalne prisotnosti v medijih se osredotoča na zaščito svojega zasebnega življenja in ustvarjalne energije.

O njegovem zasebnem življenju večinoma ostajajo ugibanja, čeprav v javnost prihajajo govorice, da njegovi otroci iz zveze z Angelino Jolie z njim nimajo stikov in si želijo opustiti priimek Pitt. Trenutno je v razmerju s 33-letno oblikovalko Ines de Ramon.