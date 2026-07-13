Borut Pahor se je na Kitajskem obdal z ljubeznijo

Nekdanji predsednik republike med delovnim obiskom Kitajske najde čas tudi za turistične oglede, svoje vtise pa redno deli s sledilci na družbenih omrežjih.

Borut Pahor je na dvotedenskem obisku Kitajske, kjer so ga kot govornika povabili v Čengdu, Fudžov in Hangdžov. "Veselim se vseh treh, v prvih dveh še nisem bil, subtropski Hangdžov pa mi je dobro znan in zelo ljub," je ob odhodu na Instagramu zapisal Pahor, ki zdaj prosti čas med delovnimi obveznostmi izkorišča tudi za turistične oglede.

V Čengduju se je med drugim navduševal nad mladičkom pande, v Fudžovu pa je obiskal nenavadno atrakcijo – drevo s krošnjo v obliki srca, pod katero se radi fotografirajo zaljubljenci.

V Fudžovu si je pred tem ogledal tudi staro mestno jedro, kjer si je privoščil kavo v verigi kavarn Starbucks, tam pa naletel na dekle, ki je v tradicionalnem oblačilu snemala oglas. Pahor, nekoč maneken, je hitro izkoristil priložnost za fotografiranje s, kot je sam zapisal, lično gospodično.

"Stari del mesta je očarljiv in vse je podrejeno vtisu tradicije sredi modernega velemesta, tudi McDonald's," je o 8,5-milijonskem mestu na jugovzhodu Kitajske še zapisal Pahor.

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