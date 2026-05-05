Sa. B.

5. 5. 2026,
7.22

Blake Lively in Justin Baldoni sta dosegla poravnavo

Blake Lively in Justin Baldoni | Poravnavo sta zvezdnika dosegla le dva tedna pred predvidenim začetkom sojenja v New Yorku. | Foto Reuters

Poravnavo sta zvezdnika dosegla le dva tedna pred predvidenim začetkom sojenja v New Yorku.

Pravne sage zaradi filma Konča se z nama (It Ends With Us), v katero sta bila vpletena glavna igralca Blake Lively in Justin Baldoni, je konec. Zvezdnika sta v skupni izjavi sporočila, da sta pred sojenjem, ki naj bi se začelo ta mesec, dosegla poravnavo, poroča revija People.

"Na končni izdelek – film Konča se z nama – smo vsi, ki smo sodelovali pri ustvarjanju, zelo ponosni. Naš cilj je ozaveščati in pomembno vplivati na življenja žrtev nasilja v družini ter vseh drugih žrtev," sta zapisala v skupni izjavi, objavljeni v imeni njunih pravnih ekip.

"Pomislekov, na katere je opozorila gospa Lively, ne smemo prezreti. Še naprej si bomo prizadevali za delovanja okolja brez neprimernega vedenja in neustreznih razmer. Iskreno upamo, da smo s tem prišli do zaključka in vsem vpletenim omogočili, da nadaljujejo konstruktivno in mirno," še piše v izjavi.

Sodnik zavrnil 10 od 13 obtožb

Poravnavo sta zvezdnika dosegla le dva tedna pred predvidenim začetkom sojenja v New Yorku in približno mesec po tem, ko je okrožni sodnik zavrnil 10 od 13 obtožb Blake Lively proti njenemu soigralcu in režiserju filma. Zavrnil je njene obtožbe o spolnem nadlegovanju, obrekovanju in zaroti, kažejo sodni dokumenti, ki jih je pridobila omenjena revija. Sojenje maja bi se tako osredotočilo na njene obtožbe o kršitvi pogodbe in domnevnih povračilnih ukrepih. 

Sodnik je ob tem opozoril, da je treba domnevno ravnanje obravnavati v kontekstu produkcije filma, in zapisal, da "morajo imeti umetniki nekaj prostora za eksperimentiranje v okviru dogovorjenega scenarija, ne da bi se bali, da bodo odgovorni za spolno nadlegovanje". Hkrati pa je Lively dovolil, da nadaljuje postopek glede očitkov o domnevni povračilni kampanji z namenom škodovanja njenemu ugledu, ter ocenil, da so dejanja Baldonijeve ekipe "verjetno prestopila dopustno mejo".

Spor med zvezdnikoma se je začel decembra 2024, ko je Lively Justina Baldonija obtožila spolnega nadlegovanja med snemanjem filma. Trdila je tudi, da sta igralec in njegova produkcijska hiša organizirala kampanjo, da bi škodovala njenemu ugledu. Baldoni je očitke zanikal in vložil odškodninski zahtevek v višini 400 milijonov dolarjev (342,54 milijona evrov), ki je bila zavrnjen. Lively pa je trdila, da je zaradi negativnega poročanja v medijih in na družbenih omrežjih, kjer so jo označevali za nasilnico in zlobno dekle, utrpela skoraj 300 milijonov dolarjev (256,90 milijona evrov) škode.

