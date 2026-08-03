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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
7.23

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Ariana Grande

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 7.23

33 minut

Ariana Grande sporočila, da se umika iz javnosti

Avtor:
N. V.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ariana Grande | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Popzvezdnica je najavila, da se bo s septembrom umaknila iz javnosti, razlog naj bi bil nenehen drobnogled, pod katerim je v zadnjem času deležna ogromno komentarjev glede svoje izjemne vitkosti.

Ariana Grande bo 1. septembra v Londonu nastopila na zadnjem koncertu svoje turneje Eternal Sunshine, potem pa se namerava umakniti pred očmi javnosti, poroča ameriška revija People. Napoved prihaja v času, ko so vse glasnejše govorice o težavah z zdravjem, ki jih podžiga njena zelo vitka postava.

"Ariana bo po koncu turneje naredila korak nazaj," so za People sporočili iz njene ekipe, "veseli se uspešnega, zdravega in veselega zaključka turneje, nato pa si bo vzela zaslužen odmor od nastopov in pojavljanj, zaradi katerih je pod nenehnim drobnogledom javnosti."

Ariana Grande v videospotu za svojo najnovejšo pesem Petal | Foto: Profimedia Ariana Grande v videospotu za svojo najnovejšo pesem Petal Foto: Profimedia

Presenečenje je tudi napoved, da se je odpovedala nastopu v muzikalu Sunday in the Park with George, veliki produkciji na londonskem West Endu, v kateri je nameravala nastopiti z Jonathanom Baileyjem, soigralcem iz filmov Žlehtnoba (Wicked).

Te odločitve v njeni ekipi niso pojasnjevali, sporočili so le, da bo zasedbo "z veseljem podprla".

Ob novici, da se umika iz javnosti, so v ekipi 33-letne pevke večkrat poudarili, da je izjemno zdrava in v vrhunski telesni kondiciji. S tem očitno skušajo utišati vse glasnejše govorice o njenem fizičnem in duševnem zdravju. Te so še glasnejše, odkar je na zadnji julijski dan izšel videospot za njen najnovejši singel Petal, prvo pesem z njenega novega albuma z istim naslovom.

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