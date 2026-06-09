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Avtor:
N. V.

Torek,
9. 6. 2026,
7.52

Osveženo pred

6 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Ariana Grande Ethan Slater razhod

Torek, 9. 6. 2026, 7.52

6 minut

Ariana Grande in Ethan Slater sta se razšla

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ethan Slater, Ariana Grande | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Soigralca iz filma Wicked, ki sta s svojo zvezo vzbudila ogromno pozornosti, nista več skupaj. Razšla sta se že pred nekaj meseci, a je informacija v javnost prišla šele zdaj.

Ariana Grande in Ethan Slater sta se po treh letih zveze potihoma razšla, poroča Page Six, ki navaja besede neimenovanega vira: "Razšla sta se že pred nekaj meseci, a sta od takrat ostala prijatelja, ki se spoštujeta in občudujeta."

"To ni bila lahka odločitev, a sta ugotovila, da je bolje, če sta prijatelja, kot pa v resnem razmerju," je še dejal vir, "Ariana je srečna in osredotočena na naslednje poglavje s koncertno turnejo in novim albumom."

Ethan Slater, Ariana Grande | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Ariana Grande in Ethan Slater sta se spoznala na snemanju filma Wicked, ko sta bila oba poročena – ona z Daltonom Gomezom, on z Lilly Jay, s katero sta tik pred tem dobila sina. Ko je Slater zapustil ženo in se zapletel s popzvezdnico, je ta zveza vzbudila ogromno ogorčenja, svojega razočaranja pa ni skrivala niti njegova žena, ki je Ariano Grande v medijih obtožila, da "ne drži z dekleti".

"Nikoli si nisem mislila, da se bom ločila," je Lilly Jay zapisala v eseju o svojem razpadlem zakonu, ki ga je objavila v spletnem mediju The Cut, "še posebej ne takoj po rojstvu svojega prvega otroka in še posebej ne v senci novega razmerja, ki ga ima moj mož s slavno osebnostjo."

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Ariana Grande Ethan Slater razhod
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