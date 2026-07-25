Osebni trener, podjetnik in ustvarjalec vsebin Andrej Pavličević se podaja v nov televizijski izziv v šovu Življenje na tehtnici, kjer bo tekmovalcem pomagal do življenjske preobrazbe. Na proces hujšanja ne gleda zgolj skozi številke na tehtnici, ampak njegova največja moč izvira iz lastne preteklosti.

Andrej Pavličević, novi trener v Planetovem šovu Življenje na tehtnici, se je kot mladostnik sam spopadal s prekomerno telesno težo, kasneje pa tudi z motnjami hranjenja. Prav te izkušnje so mu dale edinstven vpogled v mentalne blokade, s katerimi se sooča skoraj vsak, ki se poda na pot preobrazbe.

Pred začetkom nove sezone šova Življenje na tehtnici nam je zaupal, zakaj hitre rešitve ne delujejo, kaj je tista resnica o hujšanju, ki jo je najtežje sprejeti, in kako bo skupaj s trenersko kolegico Valerijo Slapnik tekmovalce vodil do trajnih rezultatov.

Od osebnih stisk do empatičnega trenerja

Ko se človek bori z odvečnimi kilogrami ali nezdravim odnosom do hrane, pogosto naleti na nerazumevanje okolice. Andrej je poudaril, da mu ravno njegova preteklost omogoča, da tekmovalce vidi v popolnoma drugi luči.

"Vem, kako zahteven je lahko odnos do hrane." Foto: Instagram

"Verjamem, da imam zaradi lastnih izkušenj celostno razumevanje procesa izgube odvečne maščobe, pridobivanja mišične mase in mentalnih izzivov, ki jih prinašajo življenjske spremembe. Zato tekmovalce lažje razumem in vem, kako zahteven je lahko odnos do hrane," je iskreno priznal.

Individualen pristop za vsakega tekmovalca

Televizijski šovi pogosto ustvarjajo pritisk po hitrih in dramatičnih spremembah, a pravi izziv se začne takrat, ko se kamere ugasnejo. Ključ do ravnovesja med televizijskim spektaklom in resničnim napredkom Andrej vidi v strogo individualnem delu, saj bosta s trenersko kolegico Valerijo v šovu Življenje na tehtnici podrobno prepoznala šibke točke posameznikov, poudarila njihove močne strani in za vsakogar pripravila povsem prilagojen način prehranjevanja.

Surova resnica: "Nisi se zredil v enem tednu"

V svetu, ki pričakuje rezultate čez noč, ljudje najtežje sprejmejo dejstvo, da čarobne paličice ni. Ko bodo tekmovalci iskali izgovore ali padli v krizo, jih bo Andrej opomnil na preprosto, a neizprosno dejstvo: "Nisi se zredil ali zredila v enem tednu, zato tudi vseh odvečnih kilogramov ne boš izgubil oziroma izgubila v enem tednu. Resnična preobrazba zahteva čas, vztrajnost in doslednost."

Foto: Instagram

Pasti družbenih omrežij in iskanje "popolne diete"

Kakor ustvarjalec vsebin Andrej podrobno spremlja fitnes trende na spletu, kjer mrgoli nasvetov o "superživilih", postih in ekstremnih prepovedih. Kje pa se po njegovem mnenju skriva največja nevarnost za vse, ki si želijo smiselno shujšati? "Največja iluzija je, da obstaja popolna dieta," je dejal in dodal zlato pravilo, ki bi si ga moral zapomniti vsak: "Popolna dieta je tista, ki se je lahko držiš dolgoročno."

Sporočilo za vse življenje: "Maraton, ne šprint"

Čeprav bo šov prinesel tako zmagovalce kot poražence, je Andrejev primarni cilj tekmovalcem predati smernice, ki jih bodo reševale še leta po koncu snemanja. "To je maraton, ne šprint," je Andrej zaključil z mislijo, ki jo želi vtisniti v spomin tako tekmovalcem kot gledalcem, "tudi sam se po desetih letih predanega učenja o prehrani in treningu zavedam, da se moram še veliko naučiti."