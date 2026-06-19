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Avtor:
K. M.

Petek,
19. 6. 2026,
17.23

Osveženo pred

43 minut

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Natisni članek
nosečnost zvezdnica Hudičevka v Pradi 2 Anne Hathaway

Petek, 19. 6. 2026, 17.23

43 minut

Ameriška igralka Anne Hathaway pričakuje tretjega otroka

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Anne Hathaway | 43-letna zvezdnica je na svojem profilu na Instagramu delila videoposnetek, v katerem je sporočila veselo novico. | Foto IG/annehathaway

43-letna zvezdnica je na svojem profilu na Instagramu delila videoposnetek, v katerem je sporočila veselo novico.

Foto: IG/annehathaway

Ameriška filmska igralka Anne Hathaway pričakuje tretjega otroka z možem Adamom Shulmanom. Zvezdnica filma Hudičevka v Pardi 2 in njen mož sta že starša sinovoma, desetletnemu Jonathanu in šestletnemu Jacku.

43-letna zvezdnica je na svojem profilu na Instagramu delila videoposnetek, v katerem je sporočila veselo novico. Hathaway, oblečena v lahkotno belo obleko, je vstopila v kader, z rokami pa prekrivala trebuh. Medtem ko se predvaja pesem Baby I'm Yours, Hathaway spusti roke in razkrije nosečniški trebušček.

Igralka iz filma Hudičevka v Pradi 2 in njen mož Shulman sta se poročila leta 2012. Leta 2016 sta dobila sina Jonathana, leta 2019 pa še sina Jacka.

"Adam in jaz uživava. Imam čudovit čas z družino, živim v mestu svojih sanj, in delo mi gre res res dobro," je pred kratkim dejala v enem od intervjujev.

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