Ameriška filmska igralka Anne Hathaway pričakuje tretjega otroka z možem Adamom Shulmanom. Zvezdnica filma Hudičevka v Pardi 2 in njen mož sta že starša sinovoma, desetletnemu Jonathanu in šestletnemu Jacku.

43-letna zvezdnica je na svojem profilu na Instagramu delila videoposnetek, v katerem je sporočila veselo novico. Hathaway, oblečena v lahkotno belo obleko, je vstopila v kader, z rokami pa prekrivala trebuh. Medtem ko se predvaja pesem Baby I'm Yours, Hathaway spusti roke in razkrije nosečniški trebušček.

Igralka iz filma Hudičevka v Pradi 2 in njen mož Shulman sta se poročila leta 2012. Leta 2016 sta dobila sina Jonathana, leta 2019 pa še sina Jacka.

"Adam in jaz uživava. Imam čudovit čas z družino, živim v mestu svojih sanj, in delo mi gre res res dobro," je pred kratkim dejala v enem od intervjujev.