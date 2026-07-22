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Avtor:
B. G.

Sreda,
22. 7. 2026,
10.50

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek
Andrew Tate družbena omrežja aretacija oprava

Sreda, 22. 7. 2026, 10.50

8 minut

"Alfa samec" Andrew Tate po aretaciji postal predmet posmeha

Avtor:
B. G.

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Andrew Tate | Tristan in Andrew Tate | Foto Reuters

Tristan in Andrew Tate

Foto: Reuters

Potem ko so Andrewa Tata in njegovega mlajšega brata Tristana prejšnji konec tedna v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, je Andrew postal nepričakovana "zvezda" družbenih omrežij.

Samooklicani "alfa samec" in vplivnež Andrew Tate je bil na Floridi aretiran skupaj z bratom Tristanom Tatom zaradi novih pravnih postopkov, povezanih z obtožbami iz Velike Britanije. Tožilci mu očitajo več kaznivih dejanj, med drugim posilstvo, trgovino z ljudmi, napad ter kazniva dejanja, povezana z nedostojnimi posnetki otrok in skrajno pornografijo.

Po poročanju Associated Pressa novih 17 obtožb temelji na pričevanjih sedmih novih domnevnih žrtev, ki so se oglasile v okviru dolgotrajnega mednarodnega sodnega postopka, ki poteka v ZDA, Veliki Britaniji in Romuniji.

Brata Tate | Foto: Guliverimage Brata Tate Foto: Guliverimage

Več pozornosti kot obtožbe pritegnila njegova oprava

Čeprav se 39-letni Andrew sooča z zelo resnimi obtožbami, je velik del razprav na družbenih omrežjih nepričakovano usmerjen v oblačila, ki jih je nosil ob aretaciji. Fotografije iz Miamija so hitro postale viralne, številni uporabniki pa so se začeli norčevati iz njegove modne izbire.

Tate je bil ob aretaciji oblečen v vijoličasto bluzo, črne hlače do meč in mokasine brez nogavic. Prav ta kombinacija je sprožila val šal in memov, saj so številni komentatorji opozorili na očitno neskladje med njegovim javnim nastopom in podobo ob aretaciji.

Andrew je svojo prepoznavnost namreč zgradil na promoviranju tradicionalnih spolnih vlog, moške nadvlade in podrejenosti žensk. Prav zato so številni uporabniki družbenih omrežij ocenili, da je njegova oprava v popolnem nasprotju s slovesom "alfa samca", ki ga že leta prodaja milijonom sledilcev, predvsem mladim fantom in moškim. Mnogi so zaradi njegove oprave tudi sprožili namigovanja, da je Tate prikriti homoseksualec, ki s svojo javno podobo prikriva svojo pravo identiteto.

Dodatno pozornost je pritegnilo dejstvo, da so spletni uporabniki našli enaka oblačila, kot jih je nosil Tate, predstavljena na spletni strani trgovca ASDA, kjer jih oglašuje ženski model. To je sprožilo še več šal in posmehljivih komentarjev.

Prepoznavnost gradi na ponižujočem odnosu do žensk in provokativnih komentarjih

Andrew, nekdanji profesionalni kickbokser in spletni vplivnež, je širšo prepoznavnost dosegel leta 2016, ko je nastopil v britanskem resničnostnem šovu Big Brother. Nato si je skozi leta zgradil mrežo več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.

Njegovi sledilci so večinoma mladi moški, ki jim je Tate med drugim prodajal spletne tečaje o tem, kako obogateti in kako biti "pravi moški". Britanski vplivnež, ki se je tudi sam označil za seksista in mizogina, je znan po ponižujočem odnosu do žensk in provokativnih komentarjih.

Andrew Tate, Tristan Tate
Novice V ZDA aretirali razvpita brata Tate
Andrew Tate družbena omrežja aretacija oprava
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