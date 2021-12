Znak, da pandemija vendarle ni za vedno izpraznila kinematografov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spider-Man: Ni Poti Domov (Spider-Man: No Way Home) je prvi film po začetku pandemije koronavirusa, ki je v kinematografih po svetu zaslužil že več kot milijardo dolarjev, poroča Reuters.

Stripovski spektakel je milijardni mejnik dosegel v 12 dneh, s čimer se je na lestvici najhitrejših zaslužkarjev uvrstil na tretje mesto skupaj s filmom Vojna zvezd: Sila se prebuja (Star Wars: The Force Awakens) iz leta 2015. Hitreje od omenjenih dveh sta milijardo dolarjev zaslužila le še dva filma iz franšize Maščevalci (Avengers): Brezmejna vojna (Infinity War) iz leta 2018 ter Zaključek (Endgame) iz leta 2019.

V novem filmu o Spider-Manu med drugim igrajo (z leve proti desni) Benedict Wong, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Zendaya in Tom Holland. Foto: Reuters

Odkar je pandemija koronavirusa pretresla filmsko industrijo, z njo pa tudi kinematografe, se noben od novih filmov ni niti približal takšnemu zaslužku. Ob tem Reuters dodaja, da je dosežek novega Spider-Mana toliko bolj impresiven tudi zaradi širjenja koronavirusnega seva omikron, ki je še dodatno oklestil obisk kinodvoran.

Pred tem je za največjega zaslužkarja med hollywoodskimi filmi, ki so premiero doživeli med pandemijo, veljala nova bondiada Ni čas za smrt (No Time To Die), ki je zaslužila 774 milijonov dolarjev.

