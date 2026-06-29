Zobozdravnik v Mariboru – kjer vas ne bodo kregali, ker ste predolgo čakali

Veliko ljudi z obiskom zobozdravnika ne odlaša zato, ker jim ni mar. Odlaša zato, ker jih je strah, ker jim je nerodno ali ker imajo slabo izkušnjo iz preteklosti. Včasih pa tudi zato, ker upajo, da bo težava še malo počakala.

Če ste med njimi, niste izjema. Prvi korak ni v tem, da vse uredite naenkrat, ampak da pridete na pregled brez občutka, da ste prišli na zagovor.

Foto: Dentalix

Dentalix na 068 180 756, oddajte povpraševanje prek spletne strani ali na Loški ulici 10, v centru Maribora. Če želite miren prvi pregled v Mariboru, pokličitena 068 180 756, oddajte povpraševanje prek spletne strani ali na info@dentalix.si . Ordinacija je nav centru Maribora.

Prvi pregled brez očitkov

V Dentalixu prvi pregled ne poteka kot pridiga. Najprej pogledamo stanje, nato vam razložimo, kaj se dogaja, in skupaj določimo, kaj je smiselno urediti najprej. Brez drame. Brez nepotrebnega pritiska. In brez vprašanja, ki ga nihče ne želi slišati: "Zakaj niste prišli prej?"

To veliko pomeni predvsem ljudem, ki jih je obisk zobozdravnika dolgo skrbel bolj zaradi občutka kot zaradi samega posega. Ko veste, kaj vas čaka, je lažje.

Foto: Dentalix

Kaj lahko uredite pri nas

Ljudje iščejo zobozdravnika v Mariboru iz različnih razlogov. Nekoga boli zob. Nekdo opazi krvavenje dlesni. Nekdo že dolgo ni bil na čiščenju zobnega kamna. Nekdo razmišlja o bondingu, beljenju zob, protetiki ali implantatu.

Foto: Dentalix Dentalix ponuja več vrst storitev, med njimi prvi pregled, čiščenje zobnega kamna, zalivke, protetiko, implantate, beljenje in druge posege. Če ne veste, kaj je za vas sploh smiselno, je to normalen začetek. Ravno zato obstaja prvi pregled.

Pri ljudeh, ki že dolgo niso bili na pregledu, je ustna higiena pogosto dober prvi korak. Usta so po čiščenju prijetnejša, zobozdravnik pa lažje vidi pravo stanje zob in dlesni. Če vas bolj zanima videz nasmeha, na primer bonding ali beljenje zob, je še vedno najbolje, da se prej preveri stanje zob. Če zob manjka ali je močno poškodovan, se potem lažje pogovorite tudi o protetični rešitvi ali implantatu.

Če želite najprej samo jasno mnenje

Prvi pregled ne pomeni, da morate isti dan že začeti večji poseg. Včasih človek potrebuje samo jasen odgovor.

Kaj je nujno. Kaj lahko počaka. Kaj je stvar zdravja. Kaj je stvar estetike. Kaj je bolj preprosto. Kaj je bolj dolgoročno.

Ko dobite načrt, je običajno manj strahu. Tudi če težava ni čisto majhna.

Na pregled se lahko naročite prek spletne strani, po e‑pošti, telefonu ali osebno v ordinaciji.

Foto: Dentalix

Kako se naročite in kje nas najdete

Dentalix je v centru Maribora, na naslovu Loška ulica 10, 2000 Maribor. Parkirate lahko na Lentu tik ob Dravi, v garažni hiši Maribox ali v parkirni hiši City. To je praktično za paciente iz centra, drugih delov mesta in okolice Maribora.

Foto: Dentalix

E-mail:

Odpiralni čas: ponedeljek do četrtek od 7.00 do 20.00, petek od 7.00 do 15.00



Način naročanja: telefon, e‑pošta, spletni obrazec ali osebno v ordinaciji Telefon: 068 180 756E-mail: info@dentalix.si Odpiralni čas: ponedeljek do četrtek, petekNačin naročanja: telefon, e‑pošta, spletni obrazec ali osebno v ordinaciji

Če imate bolečino ali nujno težavo, to povejte že ob prvem klicu. Če želite samo pregled in mirno razlago stanja, povejte tudi to. Dober prvi stik pogosto naredi več, kot ljudje pričakujejo.

Pogosta vprašanja:

Ali me bodo v ordinaciji kregali, če že dolgo nisem bil na pregledu?

Ne. Namen prvega pregleda je, da se pogleda stanje in vam jasno razloži možnosti, ne da se vas spravlja v zadrego.

Kaj vključuje prvi pregled?

Prvi pregled običajno vključuje pogovor, pregled zob in dlesni, pregled ustne votline ter po potrebi rentgensko slikanje ali analizo obstoječih rentgenskih slik. Namen pregleda je, da pacient dobi jasno sliko stanja in predlog, kaj je smiselno urediti najprej.

Kako se lahko naročim?

Naročite se lahko po telefonu, e‑pošti, prek spletne strani ali osebno v ordinaciji.

Kje je ordinacija?

Dentalix je na Loški ulici 10 v Mariboru, v bližini Lenta. V bližini so tudi možnosti parkiranja.

Kdaj je ordinacija odprta?

Ordinacija je odprta od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 20.00, v petek od 7.00 do 15.00.

Foto: Dentalix

Naročnik oglasne vsebine je Dentalix.