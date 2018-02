Znani športnik razkriva, kako se je v samo sedmih dneh rešil bolečin v sklepih in križu!

Oglasno sporočilo

V 21. stoletju je človeku na voljo prav vse. Zato ne preseneča, da je nekdo odkril način, kako na enem mestu zbrati najboljše iz narave, in to poslal na trg v popolnoma nepričakovani obliki. Zaradi takojšnjega in neverjetnega učinka se priporoča kot sestavni del vsakega kompleta prve pomoči v vsakem gospodinjstvu.

Izdelek, ki vam ga bomo danes predstavili, je izdelan po receptu dolgo varovane kitajske skrivnosti. Vsem je znano, kako priljubljena in učinkovita je kitajska medicina. Spomnimo se le akupunkture, za katero dodatna razlaga ni potrebna. Ta rešitev za bolečine je popolnoma neboleča in to je ljudem najpomembneje. Kako to, da obstaja nekaj tako učinkovitega in preprostega za uporabo?

To deluje točno tako, kot piše!

Kolikokrat ste plačali za nekaj, kar naj bi vas rešilo bolečin, ampak ni imelo nikakršnega učinka?

Koliko stvari na trgu ima oznako "varno", vendar vemo, da ni?

Kako dolgo se bodo ljudje še zastrupljali z vsem, kar ima dober marketing, rešitev iz narave pa imajo pred nosom?

Vsaj 97 odstotkov ljudi ni zadovoljnih z učinki metod za lajšanje bolečin, ki so dostopne na našem trgu. Spoznali smo, da imajo nekatere rešitve le trenuten učinek in se bolečina hitro vrne. Nekatere po daljši uporabi povzročijo odvisnost, nekatere pa sploh nimajo nikakršnega učinka. Vprašani trdijo, da se bolečina po terapijah v kratkem spet pojavi. Potem pa spet vse znova. Še bolj zanimiv pa je podatek, da so vsi, ki so uporabljali novost na našem trgu, o njej povedali le dobre stvari. V drugih izjavah so se v večji ali manjši meri razhajali, glede te naravne rešitve pa so bili istega mnenja.

Najnovejši način blaženja in odpravljanja bolečin

Za učinkovitost sodobne rešitve za pomoč pri bolečinah je zaslužna dolgo varovana skrivnost kitajske medicine. Moderno zapakirana skrivnost vsebuje dve glavni sestavini, ki sta bili že od davnih časov zadolženi za zdravljenje bolečin v sklepih in križu. To sta kafra in mentol.

Mnogi že poznajo zdravilne lastnosti kafre, ki jo lahko najdete le v azijskih krajih. Za najboljši učinek se uporablja le tista, ki je stara več kot 50 let. Poleg tega, da je poznana po svojih antibakterijskih lastnostih, kafra tudi pomaga telesu, da se reši prekomerne toplote in blaži bolečine. Je učinkovita pomoč pri zdravljenju vnetja mišic in revmatizma ter omogoča odpravo bolečin v križu, sklepih in mišicah.

Priporoča se ljudem, ki trpijo za revmo in artritisom. Vpliva na pospeševanje cirkulacije krvi in miri vnetne procese. Če k temu dodamo še mentol, dobimo zmagovalno kombinacijo za lajšanje bolečin. Mentol ima analgetične lastnosti in vpliva na blaženje vnetij in bolečin. Vpliva tudi na zmanjšanje napetosti mišic.

Morda so nekateri že slišali za obliže TigerHOT. Čeprav je trg nasičen z obliži, ki imajo podobno sestavo, ima le TigerHOT idealno razmerje naravnih sestavin, ki zagotovljeno lajšajo bolečine v križu, sklepih in mišicah. Eden od najboljših športnikov današnjega časa, naš atlet Marko Brecelj, je delil svojo izkušnjo s temi obliži.

"Dogajalo se je, da sem imel po dva ali tri treninge na dan po najmanj dve uri. Lahko si predstavljate, kako preobremenjene sklepe na nogah sem imel. Tečem že od četrtega leta in šele lani sem občutil negotovost, ali se bom lahko tudi v prihodnosti ukvarjal s tem. Sklepi, hrbet, vse me je bolelo. Imel sem slabši čas na šprintu, ki je bil moja disciplina," nam je povedal naš Marko.

Ni treba biti športnik, da občutiš bolečino, kot jo je trpel Marko.

"Obliži so bili kot božji dar. Podarila mi jih je prijateljica, s katero sem včasih treniral, in ti so me dobesedno prerodili. V samo nekaj dneh sem bil spet Marko, znan po svojih vrhunskih rezultatih v šprintu, ne pa Marko, ki ga mučijo bolečine in se sprašuje, ali bo sploh še lahko hodil in treniral. Hrbet me je nehal boleti po samo dveh ali treh dneh, bolečine v sklepih pa so izginile po sedmih oz. osmih dneh, in to samo zato, ker so se mi težave že davno pojavile in so postale kronične. Ampak vse pohvale za ta izum!" je svojo zgodbo sklenil znani šprinter Marko Brecelj.

Stopili smo v stik z moškim, ki je trpel zaradi artritisa in je že preizkusil učinkovitost obližev TigerHOT. Naročil jih je in uporabljal po navodilih. Uporaba je zelo preprosta. Samo odlepite zaščitno folijo, obliž nalepite na boleče mesto in malo počakate, da začne delovati. Po njegovih besedah so obliži TigerHOT učinkoviti pri naslednjih težavah:

bolečinah v hrbtu,

bolečinah v mišicah in sklepih,

težavah z izvini in pretegi,

pomagajo pri artritisu in revmatizmu,

učinkoviti so tudi pri modricah.

"Moj artritis je že terjal svoj davek, vendar pa so ti obliži znatno olajšali bolečino, ki se ne more primerjati z bolečinami pred nekaj dnevi," je dejal.

Priporočamo te obliže in trdno stojimo za svojimi besedami, da je to najbolj naravno sredstvo, ki vam bo pomagalo v boju z bolečinami.

