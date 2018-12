Zdravnik, ki nam je na voljo vsak dan v letu

Upamo, da ne vsakokrat, ko imate neko zdravstveno težavo, saj najverjetneje ne dobite verodostojnega odgovora. Splet ne more nadomestiti pogovora z zdravnikom, ki na štiri oči lahko oceni resnost simptomov in nas napoti na nadaljnje preiskave. Poleg tega zdravnik s pregledom kartoteke dobi informacije o vaših preteklih zdravstvenih dogodkih in stanjih, česar spletni brskalniki kljub množici informacij in navidezni inteligentnosti nikoli ne bodo zmogli.

Kdor je nagnjen k iskanju razlage svojih simptomov prek spleta, si lahko nakoplje številne težave. Žal učinek placeba deluje tudi v napačno smer. Placebo ima sicer predvsem pozitivne učinke, saj lahko zdravi že samo misel na to, da je neki ukrep potencialno učinkovit.

Po podatkih Evropskega statističnega urada je lani več kot polovica Slovencev internet uporabljala za iskanje informacij, povezanih z zdravjem.

Negativne rešitve iz spletne klinike

Ljudje, ki pretirano skrbijo za svoje zdravje, bolehajo za novo in zelo pogosto boleznijo – kiberhondirjo. Po oceni londonskega kraljevega kolidža je tej bolezni podlegla že petina uporabnikov spleta. Njih že razlaga nedolžnega simptoma, kot je običajen glavobol ob prehladu, pahne v pretirano skrb glede svojega zdravja. Življenje, polno skrbi, pa ni prijetno za nikogar, še najmanj v času bolezni.

Zato je treba čim prej najti pravi odgovor na zdravstvene težave, ki pa ga lahko ponudi le oseben pristop kvalificiranega osebja v ambulanti. Včasih pomaga že samo pogovor z zdravnikom, ki zna vprašati prave stvari in povezati različne znake med seboj.

Splet tudi ni pravi kraj za iskanje strokovne razlage svojih izvidov. Tudi pri tem sta obvezna osebni pristop in napotitev na nadaljnje preiskave.

Z iskanjem odgovorov prek člankov in forumov na spletu povečujete zmedenost, s katero neugodno vplivate na počutje svojih najbližjih. Tudi zaradi njih ste odgovorni, da najdete verodostojen odgovor za svoje težave.

Namesto samodiagnoze raje po Zdravstveni nasvet

Splet omogoča nepregledno množico nasvetov o zdravju. Zdravstveni nasveti prek spleta so nepregledni in večinoma pripomorejo k vedno hujši stiski pacienta.

Vprašanja, povezana z zdravjem, je zagotovo smiselno najprej zastaviti zdravniku. Pri zdravstvenih težavah ali razlagi izvida vam lahko skrbi olajša že pogovor z zdravnikom na daljavo.

Asistenčni center Zdravstvena točka je na voljo vsak dan od 6. do 22. ure, vse dni v letu. Z zavarovanjem Zdravstveni nasvet, vam medicinska sestra uredi pogovor z zdravnikom družinske medicine. Teh pogovorov je na voljo 5, medtem ko lahko sestro (informacije o čakalnih dobah in dodatne informacije) pokličete neomejeno.

Kako deluje? Zavarovanec se na zdravstveni nasvet naroči prek asistenčnega centra Zdravstvena točka vsak dan od 6. do 22. ure, zavarovalnica pa zagotovi povratni klic razpoložljivega zdravnika v dogovorjenem terminu. Zdravnik vam ponudi oceno simptomov in priporoča ravnanje.

Za koga? Zavarujejo se lahko vsi s prebivališčem v Sloveniji, stari več kot 18 let. Storitev Zdravstveni nasvet lahko uporabljate tudi za svoje mladoletne otroke.

Kdaj? V primeru nenujnih zdravstvenih težav so zdravniki in medicinske sestre vsak dan na voljo od 6. do 22. ure.

Cena? Zavarovanje Zdravstveni nasvet znaša 82 centov na mesec. Prvo leto so premije za vsa zavarovanja, sklenjena do 31. januarja 2019, brezplačne. Zavarovanje traja eno leto in se ob poteku avtomatsko podaljša za enak čas trajanja zavarovanja. V enem zavarovalnem letu zavarovancu pripada kar pet telefonskih pogovorov z zdravnikom in neomejeno število pogovor z medicinskimi sestrami.

Kako do medicinskega osebja?

Brezplačna telefonska številka Zdravstvena točka 080 26 64,

, zastopstva ,

, svetovalci.